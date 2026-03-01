Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

Marjariasana Benefits (Cat Pose): ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन की तरफ झुककर काम करने से पीठ में अकड़न, कमर दर्द और गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं. मार्जरी आसन (कैट पोज) इन समस्याओं से राहत दिला सकता है...

Marjariasana Benefits (Cat Pose): ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से कमर और गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लगातार स्क्रीन की तरफ झुककर काम करने से पीठ में अकड़न, कमर दर्द और गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं. थोड़ी सी लापरवाही भी इन परेशानियों को बढ़ा सकती है. इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए सही खान-पान के साथ नियमित व्यायाम और योग करना बहुत जरूरी है. आज हम आपको एक ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्दन और पीठ दर्द से राहत दिला सकती है. आइए जानें इस योगासन के बारे में...

मार्जरी आसन के क्या हैं फायदे?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, मार्जरी आसन (कैट पोज) एक ऐसा योगासन है जो रीढ़ की हड्डी को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाने में कारगर होता है. यह बिल्ली की तरह पीठ को मोड़ने वाली मुद्रा है जो रीढ़ की मांसपेशियों को आराम देती है, पाचन में सुधार करती है और थायराइड के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है.

एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना कुछ मिनट मार्जरी आसन को करने से दर्द से निजात पाया जा सकता है. इस आसन को करने के दौरान शरीर बिल्ली की मुद्रा में होता है. इसको करते समय रीढ़ की हड्डी को आगे-पीछे लहर की तरह हिलाया जाता है, जिससे पूरा स्पाइन लचीला और मजबूत बनता है.

क्या कहता है आयुर्वेद

आयुर्वेद के अनुसार, इस आसन को रोजाना करने से लंबर पेन और सायटिका में राहत मिलती है. गर्दन और कंधों की जकड़न दूर होती है, सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है. रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ होता है. पेट की चर्बी कम होती है और पाचन सुधरता है. इससे तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है, नींद अच्छी आती है और फेफड़े पूरी क्षमता से खुलते हैं. साथ ही, यह पूरे शरीर को एक्टिव और दर्द से राहत दिलाता है.

क्या है इसके करने का सही तरीका

मार्जरी आसन (कैट पोज़) करने के लिए योगा मैट पर घुटनों के बल बैठें और हाथों को कंधों के नीचे जमीन पर रखकर टेबल जैसा आकार बनाएं. इसके बाद सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर मोड़ेंपेट अंदर करें और ठुड्डी को छाती से लगाएं, फिर सांस भरते हुए पेट को नीचे झुकाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं.

नोट- किसी प्रकार के ज्वाइंट पेन से पीड़ित व्यक्तियों को एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही अभ्यास करना चाहिए. इसके अलावा इस पोज को शुरुआत में इसे 2-3 मिनट से ज्यादा न करें. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

