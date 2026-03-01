FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  

Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

Marjariasana Benefits (Cat Pose): ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन की तरफ झुककर काम करने से पीठ में अकड़न, कमर दर्द और गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं. मार्जरी आसन (कैट पोज) इन समस्याओं से राहत दिला सकता है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 01, 2026, 07:38 PM IST

Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

Marjariasana yoga Benefits

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Marjariasana Benefits (Cat Pose): ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से कमर और गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लगातार स्क्रीन की तरफ झुककर काम करने से पीठ में अकड़न, कमर दर्द और गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं. थोड़ी सी लापरवाही भी इन परेशानियों को बढ़ा सकती है. इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए सही खान-पान के साथ नियमित व्यायाम और योग करना बहुत जरूरी है. आज हम आपको एक ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्दन और पीठ दर्द से राहत दिला सकती है. आइए जानें इस योगासन के बारे में... 

मार्जरी आसन के क्या हैं फायदे? 

आयुष मंत्रालय के अनुसार, मार्जरी आसन (कैट पोज) एक ऐसा योगासन है जो रीढ़ की हड्डी को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाने में कारगर होता है. यह बिल्ली की तरह पीठ को मोड़ने वाली मुद्रा है जो रीढ़ की मांसपेशियों को आराम देती है, पाचन में सुधार करती है और थायराइड के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. 

यह भी पढ़ें: Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना कुछ मिनट मार्जरी आसन को करने से दर्द से निजात पाया जा सकता है. इस आसन को करने के दौरान शरीर बिल्ली की मुद्रा में होता है. इसको करते समय रीढ़ की हड्डी को आगे-पीछे लहर की तरह हिलाया जाता है, जिससे पूरा स्पाइन लचीला और मजबूत बनता है. 

क्या कहता है आयुर्वेद

आयुर्वेद के अनुसार, इस आसन को रोजाना करने से लंबर पेन और सायटिका में राहत मिलती है. गर्दन और कंधों की जकड़न दूर होती है, सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है. रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ होता है. पेट की चर्बी कम होती है और पाचन सुधरता है. इससे तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है, नींद अच्छी आती है और फेफड़े पूरी क्षमता से खुलते हैं. साथ ही, यह पूरे शरीर को एक्टिव और दर्द से राहत दिलाता है.

क्या है इसके करने का सही तरीका

मार्जरी आसन (कैट पोज़) करने के लिए योगा मैट पर घुटनों के बल बैठें और हाथों को कंधों के नीचे जमीन पर रखकर टेबल जैसा आकार बनाएं. इसके बाद सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर मोड़ेंपेट अंदर करें और ठुड्डी को छाती से लगाएं, फिर सांस भरते हुए पेट को नीचे झुकाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं.

नोट- किसी प्रकार के ज्वाइंट पेन से पीड़ित व्यक्तियों को एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही अभ्यास करना चाहिए. इसके अलावा इस पोज को शुरुआत में इसे 2-3 मिनट से ज्यादा न करें. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
MORE
Advertisement