Summer Flowering: मार्च में लगा दें ये 6 फूल, मई-जून की भीषण गर्मी में खिला-खिला रहेगा आपका गार्डन! 

Gardening Tips: अगर आप चाहते हैं कि मई-जून की गर्मी में भी आपका गार्डन हरा-भरा और खूबसूरत दिखे, तो अभी इन 6 फूलों के बीज लगाने का सही समय है. आइए जानें इनके बारे में...

Gardening Tips- Summer Flowering Plants: मार्च के मौसम में हल्की धूप और ठंडी हवा का अच्छा संतुलन होता है. इस समय स्वेटर हटने लगते हैं और बालकनी में चाय पीना और भी अच्छा लगता है. यही सही समय है जब लोग अपने बगीचे को नया रूप देना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मई-जून की गर्मी में भी आपका गार्डन हरा-भरा और खूबसूरत दिखे, तो अभी बीज लगाने का सही समय है. आज हम आपको 6 ऐसे फूलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बीज अगर इस महीने लगाएंगे तो मई-जून की भीषण गर्मी में भी आपका गार्डन हरा-भरा रहेगा. खास बात ये है कि इन पौधों की देखभाल करना आसान है, इसलिए बागबानी करने वाले नए लोग भी इन्हें आसानी से उगा सकते हैं...

जीनिया: रंगों से भरा फूल

जीनिया उन लोगों के लिए अच्छा फूल है जो कम मेहनत में ज्यादा रंग चाहते हैं, यह फूल धूप में बहुत अच्छे से बढ़ता है. इसके लाल, गुलाबी, पीले और नारंगी जैसे चमकीले रंग पूरे बगीचे को खूबसूरत बना देते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मिट्टी में पानी जमा न हो और रोज 5 से 6 घंटे धूप मिले, तो जीनिया लगातार खिलता रहता है. इसे आप गमले या क्यारी, दोनों में आसानी से उगा सकते हैं. खास बात यह है कि इसे तोड़कर घर सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

साल्विया: अलग और आकर्षक फूल

अगर आप अपने बगीचे को थोड़ा अलग लुक देना चाहते हैं, तो साल्विया लगाना अच्छा विकल्प है. इसके फूल लंबे डंठल (स्पाइक्स) पर बैंगनी, नीले या लाल रंग में खिलते हैं. दूर से देखने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे रंग-बिरंगी मोमबत्तियां लगी हों. इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह व्यस्त लोगों के लिए भी सही है. साथ ही, मधुमक्खियां और तितलियां भी इन फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं.

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बालसम (गुलमेंहदी): पुराने समय की याद दिलाने वाला फूल

इसके अलावा बालसम, जिसे गुलमेहंदी भी कहा जाता है, पुराने घरों के आंगन की याद दिलाता है. इसके फूल मोती जैसे चमकदार होते हैं और रंग भी बहुत सुंदर और चमकीले होते हैं. इसे हल्की नम मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा न हो. अगर मार्च में इसके बीज लगा दिए जाएं, तो मई तक यह पौधा फूलों से भर जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसके बीज फोड़ने में बच्चों को भी बहुत मजा आता है, जो एक छोटी सी देसी खुशी जैसा एहसास देता है.

सूरजमुखी: धूप में खिलने वाला खूबसूरत फूल

सूरजमुखी का नाम सुनते ही बड़े और पीले चमकीले फूल याद आते हैं, अगर आपके पास ऐसी जगह है जहां पूरे दिन धूप आती है, तो वहां सूरजमुखी जरूर लगाएं. यह फूल न सिर्फ देखने में सुंदर होता है, बल्कि मधुमक्खियों और पक्षियों के लिए भी अच्छा होता है. बच्चों को भी यह पौधा बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह जल्दी और लंबा बढ़ता है. बस ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की हो और उसमें पानी जमा न हो.

कॉसमॉस: हल्के और खूबसूरत फूल

कॉसमॉस फूल दिखने में डेजी जैसे और बहुत नाजुक लगते हैं, लेकिन असल में ये काफी मजबूत होते हैं. ये गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंगों में खिलते हैं और हल्की हवा में झूमते हुए बहुत सुंदर लगते हैं. इन पौधों को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती. अगर मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, तो इनमें पत्तियां ज्यादा और फूल कम आते हैं. इसलिए ये सामान्य मिट्टी में ज्यादा अच्छे से खिलते हैं. यह बालकनी गार्डन के लिए भी एक अच्छा विकल्प है.

गेलार्डिया: ब्लैंकेट फ्लावर

गेलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन पर फैलकर रंगीन कालीन जैसा दिखता है. इसके लाल और पीले रंग ऐसे लगते हैं जैसे आग की लपटें खिल रही हों. यह पौधा सूखे को भी सहन कर लेता है, यानी अगर कभी पानी देना भूल जाएं, तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है. साथ ही, तितलियां भी इन फूलों की ओर आसानी से आकर्षित होती हैं.

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