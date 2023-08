Multiple Sclerosis डिसऑर्डर क्या है जिससे मनीष सिसोदिया की पत्नी पीड़ित है? जान लें इसके लक्षण-कारण और इलाज

Multiple Sclerosis एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है. यहां जानिए इसके लक्षण-कारण और इलाज..

डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की पत्नी सीमा सिसोदिया (Seema Sisodia) की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दरअसल सिसोदिया की पत्नी Multiple Sclerosis नाम की बीमारी से ग्रसित हैं. यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है और यह दिमाग व शरीर के बाकी हिस्सों के बीच स्थापित होने वाले तालमेल को बाधित करती है.

अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) क्या है, इसके लक्षण और इलाज क्या हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें...

क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? (What Is Multiple Sclerosis)

दरअसल ब्रेन और स्पाइन में प्रत्येक तंत्रिका फाइबर माइलिन नामक प्रोटीन की एक लेयर से घिरी होती है, जो नर्व्स की रक्षा करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है. ऐसे में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है. जिसकी वजह से दिमाग के लेट्रल वेंट्रिकल्स के धब्बा बन जाता है जिससे अटैक के केसेस सामने आते हैं. ऐसी स्थिति में उस हिस्से की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे आंख की नस और रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है. इतना ही नहीं इसमें आंखों की रोशनी जा सकती है और हाथ-पैरों की ताकत हो जाती है.

क्या हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण? (What Are The Symptoms Of Multiple Sclerosis)

थकान

इस बीमारी की वजह से लगभग 80 प्रतिशत लोगों को थकान महसूस होती है. जिसकी वजह से इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए रोजमर्रा के कामों को करना कठिन हो जाता है.

चलने में दिक्कत

इस बीमारी के कारण चलने में कठिनाई, संतुलन में कठिनाई आती है और पैर सुन्न हो जाते हैं.

आंखों से जुड़ी समस्या

इसके अलावा इस बीमारी से जूझ रहे कई लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. इसमें एक या दोनों आंखें प्रभावित होती हैं. इससे नजरों से जुड़ी कई बीमारियां जैसे ऑप्टिक न्यूरिटिस, जो एक आंख में दर्द या धुंधली दृष्टि की समस्या बढ़ जाती है.

बोलने में दिक्कत

ये बीमारी मस्तिष्क में घावों का कारण बनता है जो बोलने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. जिसे डिसरथ्रिया भी कहा जाता है. इस स्थिति में मरीज की बात स्पष्ट रूप से नहीं बाहर आती.

इसके अलावा देखने को मिलते हैं ये लक्षण

तीव्र या पुराना दर्द

झटके

एकाग्रता और स्मृति में कमी आना

चबाने और निगलने में कठिनाई होना

नींद की समस्या

मूत्राशय नियंत्रण के साथ समस्याएं.

मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण (Causes Of Multiple Sclerosis)

दरअसल इस बीमारी से जूझ रहे लोगों में मस्तिष्क, ऑप्टिक तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी के कुछ तंत्रिका तंतुओं के आसपास माइलिन की सुरक्षात्मक परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के हमले का परिणाम है.

क्या है इसका इलाज

अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज के अन्य विकल्प मौजूद हैं जो इसके लक्षणों को मैनेज करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मददगार साबित होते हैं.

रोग-संशोधित उपचार (DMT)

DMT को MS की प्रगति को धीमा करने और रिलैप्स रेट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा कई दवाएं भी मौजूद हैं जिसे डॉक्टर्स मरीज की कंडीशन को देखते हुए लिखते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

