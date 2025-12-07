FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है 'स्टेम सेल थेरेपी'? Kylie Jenner ने कराया, मिला इस गंभीर समस्या से आराम

Bigg Boss 19 Grand Finale Live Updates: किसके सिर सजेगा बिग बॉस 19 का ताज? इन 5 खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी की जंग

Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

लाइफस्टाइल

Makhana For Weight Loss: वजन घटाने का सीक्रेट सुपरफूड है मखाना! इस तरह खाएंगे तो तेजी से फैट होगा कम

Makhana For Weight Loss: वजन घटाने के लिए थाली में पोषण से भरपूर ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो हल्की भी हों और शरीर को जरूरी ऊर्जा भी दें. मखाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

Abhay Sharma

Updated : Dec 07, 2025, 08:20 PM IST

Makhana For Weight Loss: वजन घटाने का सीक्रेट सुपरफूड है मखाना! इस तरह खाएंगे तो तेजी से फैट होगा कम

Makhana For Weight Loss

Makhana For Weight Loss:  बढ़ते वजन पर काबू पाना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है. इसके लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं और स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं. जिम में घंटों पसीना बहाने और डाइट से भी वजन अगर कम नहीं हो रहा है तो आप मखाने की मदद ले सकते हैं. जी हां, ये उपाय फैट कटर का काम करता है. इससे तेजी से वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

हालांकि, आपको इसके सेवन का सही तरीका मालूम होना चाहिए. बताया जाता है कि वजन घटाने के लिए थाली में पोषण से भरपूर ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो हल्की भी हों और शरीर को जरूरी ऊर्जा भी दें. मखाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह न केवल वजन घटाने में मददगार होता है बल्कि इससे शरीर की कई अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं. 

आयुर्वेद में इसे कहा गया है त्रिदोष नाशक 

खास बात यह है कि आयुर्वेद में भी मखाने को त्रिदोष नाशक बताया गया है, यानी यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है. आयुर्वेद के अनुसार, मखाना पौष्टिक होता है. यह शरीर को ऊर्जा देता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद गुण पाचन को संतुलित रखते हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमने की संभावना कम होती है. आयुर्वेदिक ग्रंथों में मखाने को शरीर की कमजोरी दूर करने और बढ़ती उम्र के असर को कम करने वाला भी बताया गया है. यह शरीर को पोषण देता है, पेट को हल्का रखता है और फाइबर होने के कारण भूख को भी नियंत्रित करता है. 

यह भी पढ़ें: Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

वैज्ञानिक शोध 

वैज्ञानिक शोध

दूसरी तरफ, वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मखाना एक लो-कैलोरी और हाई-प्रोटीन स्नैक्स है, जो वजन कम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें फैट बहुत कम लेकिन फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है. वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार, मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट बेहतर मात्रा में पाए जाते हैं. इन पोषक तत्वों की वजह से यह न केवल हल्का और पचने में आसान होता है, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है. 

मखाना वजन घटाने की प्रक्रिया में कई तरह से मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और कैलोरी का सेवन कम हो जाता है. 

क्या हैं इसके अन्य फायदे?

- मखाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह धीरे-धीरे ऊर्जा देता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता. जब ब्लड शुगर स्थिर रहता है, तो शरीर में इंसुलिन का उतार-चढ़ाव कम होता है, जिससे फैट स्टोर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. 

- मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन कम करते हैं, क्योंकि कई बार वजन बढ़ने के पीछे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी एक कारण होता है. सूजन कम होने पर मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है, जिससे फैट बर्न होना आसान हो जाता है.

- इसमें मौजूद मैग्नीशियम दिल की सेहत को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है. इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, जिससे बढ़ती उम्र के लक्षण देर से दिखाई देते हैं. 

- आयुर्वेद के अनुसार यह गुर्दे को मजबूत करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है. इसके अलावा यह महिलाओं में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और गर्भवती महिलाओं के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है.

कैसे करें इसका सेवन? 

वजन घटाने के लिए आप मखाने को कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे भूनकर नमक और मसाले के साथ खाएं या फिर दूध के साथ उबालकर या सलाद में मिलाकर भी इसे खाया जा सकता है. बता दें कि मखाने को स्नैक्स के रूप में खाने से आपको अनहेल्दी खाने की क्रेविंग नहीं होगी.  इनपुट--आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

