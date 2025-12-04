FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

Weather Update: Delhi-Ncr में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरने वाली ठंड, चक्रवात दित्वा के दक्षिण में पहुंचने से उत्तर में गिरा तापमान

क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत

कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण

लाइफस्टाइल

Veg Soup Powder: ठंड में घर पर ऐसे बनाएं 'वेज सूप पाउडर', स्वाद के साथ हर सिप में मिलेगा सेहत का डोज

Veg Soup Powder: वेजिटेबल सूप शरीर को सिर्फ गर्माहट ही नहीं देता, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सही रखता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है. यहां जानिए कैसे आप घर पर बना सकते हैं 'वेज सूप पाउडर'...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 04, 2025, 07:29 AM IST

Veg Soup Powder: ठंड में घर पर ऐसे बनाएं 'वेज सूप पाउडर', स्वाद के साथ हर सिप में मिलेगा सेहत का डोज

How To Make Veg Soup Powder

How To Make Veg Soup Powder: ठंड के मौसम में कई लोग सूप खूब पसंद करते हैं. हालांकि, सर्दियों में शरीर को गर्म, हल्का और पौष्टिक भोजन चाहिए होता है. इसके लिए भी वेजिटेबल सूप सबसे सही विकल्प माना जाता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की मुताबिक, यह शरीर को सिर्फ गर्माहट ही नहीं देता, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सही रखता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है. मार्केट में मिलने वाले सूप पाउडर में अक्सर मैदा, एमएसजी, प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर भरे होते हैं, जो बच्चों और बड़ों, किसी के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं माने जाते हैं. इसलिए घर पर वेज सूप पाउडर बनाना सबसे बढ़िया और सुरक्षित तरीका है. 

घर पर कैसे बनाएं 'वेज सूप पाउडर'? 

घर पर सूप पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले सात सबसे पौष्टिक सब्जियां (गाजर, टमाटर, चुकंदर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मटर और अदरक) लें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सभी विटामिन ए, सी, के और आयरन से भरपूर हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इन्हें भाप या हल्की उबाल में पकाएं ताकि पोषक तत्व न खोएं. इसके बाद सब्जियों को पूरी तरह सुखाकर बारीक पीस लें. आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन और सेंधा नमक भी मिला सकते हैं. यह पाउडर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि गर्माहट, तासीर और औषधीय गुण भी देता है. 

सूप कैसे बनाएं?

बता दें कि बारीक चूर्ण को एयर-टाइट जार में रखें, यह 3-4 महीने तक खराब नहीं होगा. ऐसे में सूप बनाने के लिए बस एक बड़ा चम्मच पाउडर लें, एक कप गर्म पानी डालें और थोड़ा घी या मक्खन मिलाएं. बस 2 मिनट में तैयार है हेल्दी, गर्म और पौष्टिक सूप. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह हल्का और सुपाच्य विकल्प है.

यह भी पढ़ें:  ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण

क्या हैं इस सूप के फायदे? 

इस सूप के फायदे कई हैं. यह पाचन को संतुलित करता है और ब्लोटिंग या भारीपन को कम करता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन इम्यूनिटी को तुरंत बूस्ट करते हैं. गर्माहट देने वाली सब्जियां और मसाले शरीर में रक्त संचार तेज करते हैं और सर्दियों की जकड़न कम करते हैं. यह हल्का, हाई-फाइबर और लो-कैलोरी होने के कारण वजन नियंत्रित रखने में भी मदद करता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

सर्दियों में लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. यह सिरदर्द, थकान, त्वचा रूखी होना, पेशाब का गहरा रंग और कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा करता है. बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं. हल्की सावधानी जैसे गुनगुना पानी पीना, दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी लेना और सूप या हर्बल ड्रिंक का सेवन करना शरीर को हाइड्रेट रखता है. इनपुट---आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत
कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी
ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण
प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च
2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
