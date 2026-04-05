Homemade Charcoal Scrub: घर पर बनाएं ‘चारकोल स्किन पॉलिशिंग स्क्रब’, 5 मिनट में मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

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Blackness Removal Ubtan-क्या आपकी स्किन डल और रूखी हो चुकी है तो सैलून जाने की जरूरत नहीं घर पर ही आप चाहें तो एक ऐसा फेयरनेस और स्किन पॉलिशिंग मास्क बना सकते हैं जो 5 मिनट में आपके फेस को ग्लोइंग और सॉफ्ट बना देगा. चलिए जानें कैसे तैयार करें इस मास्क को.
महंगे फेशियल और स्किन ट्रीटमेंट के बिना भी क्या चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हां. अगर आप भी कम खर्च में स्मूद और क्लियर स्किन चाहते हैं, तो यह DIY चारकोल स्क्रब आपकी स्किन के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है.
क्यों खास है ये चारकोल स्क्रब?
एक्टिवेटेड चारकोल को स्किन के लिए “डीटॉक्स हीरो” माना जाता है. यह पोर्स के अंदर जमी गंदगी, ऑयल और पॉल्यूशन को बाहर निकालने में मदद करता है. आज की लाइफस्टाइल में धूल, धूप और स्क्रीन एक्सपोजर के कारण स्किन जल्दी डल हो जाती है. ऐसे में यह स्क्रब घर बैठे सस्ती और असरदार केयर देता है.
घर पर कैसे बनाएं स्किन पॉलिशिंग स्क्रब
इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है:
सामग्री:
1 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर
1 चम्मच पीसी हुई चीनी (माइल्ड एक्सफोलिएशन के लिए)
1 चम्मच नारियल तेल (मॉइस्चर के लिए)
ऐसे बनाएं:
तीनों चीजों को एक बाउल में अच्छी तरह मिक्स करें, जब तक यह स्मूद पेस्ट जैसा न बन जाए.
लगाने का सही तरीका
सही तरीके से इस्तेमाल करने पर स्किन तुरंत सॉफ्ट और फ्रेश दिखती है.
इसे और असरदार बनाने के लिए क्या मिलाएं?
अगर आप और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो इसमें ये चीजें जोड़ सकते हैं:
चारकोल अकेले काम करता है, लेकिन जब इसे हाइड्रेटिंग इंग्रीडिएंट्स के साथ मिलाया जाता है, तो यह स्किन को ड्राई किए बिना डीप क्लीन करता है. यही इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाता है.
किन लोगों को करना चाहिए इस्तेमाल?
सावधानी: बहुत सेंसिटिव स्किन वाले पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
चारकोल स्क्रब सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किन को जल्दी रिफ्रेश करने का आसान तरीका है. सही इस्तेमाल और सही इंग्रीडिएंट्स के साथ यह आपकी स्किन को बिना ज्यादा खर्च के चमकदार बना सकता है.