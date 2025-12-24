FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी विधानसभा में CM योगी का ऐलान, अगले महीने से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट | एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली HC ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस, 26 दिसंबर को अगली सुनवाई | दिल्ली मेट्रो के 5A चरण के विस्तार के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 3 साल में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे | यूपी विधानसभा में CM योगी का संबोधन, कहा- विपक्ष के सुझावों का स्वागत, लेकिन वो अच्छे कामों की भी आलोचना कर रहा

Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज 5A प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, जानें अब किस रूट पर दौड़ेगी

क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा 30 हजार करोड़ में हिस्सा? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

नए साल पर कौन सा संकल्प लें? अपनी राशि से तय कर खाएं कसम तो तरक्की और सफलता जरूर मिलेगी 

नए साल में अगर आप कोई संकल्फ लेने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो पूरा हो तो अपनी राशि के अनुसार संकल्प लें. इससे आपकी तरक्की और सफलता दोनों पक्की हो जाएगी.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 24, 2025, 03:07 PM IST

नए साल पर कौन सा संकल्प लें? अपनी राशि से तय कर खाएं कसम तो तरक्की और सफलता जरूर मिलेगी 

Make New Year's resolutions according to your zodiac sign

न्यू ईयर 2026 केवल तारीख का परिवर्तन नहीं है, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का एक और अवसर है. बीते वर्ष की उपलब्धियों, अधूरे लक्ष्यों और सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्ष के लिए नए संकल्प लेना आम बात है.

लेकिन ज्यादातर लोग उत्साह से संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें निभाना मुश्किल पाते हैं. इस समस्या का एक सरल समाधान यह है कि ऐसे लक्ष्य चुनें जो आपके स्वभाव और आंतरिक शक्ति के अनुकूल हों. ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक राशि की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, और उनके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने से 2026 में उन्हें प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है.

मेष राशि 

2026 में मेष राशि वालों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को सही दिशा में लगाना चाहिए. जीतने की अपनी इच्छा को नई उपलब्धियों में बदलें. इस वर्ष, आप अपने क्षेत्र में खुद को अलग दिखाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं. चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो 2026 आपके लिए सफलता का वर्ष साबित हो सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए स्थिरता और आराम महत्वपूर्ण हैं. 2026 में अपने शरीर और मन का ख्याल रखना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. नियमित व्यायाम, योग या दैनिक सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक अच्छा निर्णय है. यदि आपका स्वास्थ्य सुधरता है, तो आपको अन्य सभी क्षेत्रों में साहस और शक्ति प्राप्त होगी.
 
मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं. 2026 में कोई नया कौशल सीखने का संकल्प लें. चाहे वह कोई नई भाषा हो, डिजिटल कौशल हो, संगीत हो या लेखन, अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने का लक्ष्य रखें. इससे आपका आत्मविश्वास और अवसर दोनों बढ़ेंगे.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए 2026 में वित्तीय नियोजन पर विशेष जोर देना चाहिए. बचत की आदत बनाना, आपातकालीन निधि तैयार करना और निवेश के प्रति जागरूक होना एक अच्छा निर्णय है. वित्तीय स्थिरता आने पर मानसिक शांति भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं. 2026 में अपने व्यक्तित्व को और निखारने का लक्ष्य रखें. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विषयों का अध्ययन करके आप अपने चिंतन को और गहरा कर सकते हैं. इससे आपके नेतृत्व गुण और भी मजबूत होंगे.

कन्या राशि 

कन्या राशि के जातक अनुशासित और विश्लेषणात्मक विचारक होते हैं. 2026 में ध्यान और सजगता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं. प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान आपके तनाव को कम करेगा और आपको स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगा. इसका आपके काम और रिश्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

तुला राशि 

तुला राशि वाले सामाजिक स्वभाव के होते हैं और संतुलन पसंद करते हैं. 2026 में अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का लक्ष्य रखें. नई दोस्ती, सामुदायिक गतिविधियाँ या शौक समूहों में भाग लेना आपको खुशी देगा. इससे आपके जीवन में नए अवसर भी खुलेंगे.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाले अपनी तीव्र भावनाओं और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं. 2026 में, प्रकृति से जुड़ने का संकल्प लें. बागवानी, बागवानी या अन्य पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों में खुद को शामिल करें. इससे आपका आंतरिक तनाव कम होगा और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

धनु राशि 

धनु राशि वालों को नए अनुभव और रोमांच पसंद होते हैं. 2026 में जीवन कौशल सीखने का लक्ष्य रखें. खाना बनाना, यात्रा की योजना बनाना या नई संस्कृतियों के बारे में जानना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा.

मकर, कुंभ और मीन 

मकर राशि वाले करियर और लक्ष्य से संबंधित संकल्प ले सकते हैं. कुंभ राशि वाले सामाजिक सेवा या नए विचारों से संबंधित लक्ष्य बना सकते हैं. मीन राशि वाले कला, संगीत और आत्म-विकास से संबंधित संकल्प ले सकते हैं, जिससे 2026 अधिक सार्थक  होगा. 

कुल मिलाकर, 2026 के लिए नए साल के संकल्प प्रेरक होने चाहिए, तनावपूर्ण नहीं. यदि आप अपने राशि चिन्ह से मेल खाने वाले लक्ष्य चुनते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने का सफर आसान और अधिक आनंददायक होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस
अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत
दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन
ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें
धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...
Advertisement