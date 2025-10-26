White Hair Solution: सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे
लाइफस्टाइल
आज हम आपको सफेद बालों की समस्या का एक प्राकृतिक समाधान बताएंगे. बिना केमिकल के आप नेचुरली बालों को काला कर सकते हैं. इस कलर का इस्तेमाल आप दाढ़ी-मूंछ के साथ भौंहों पर भी कर सकते हैं.
आज के समय में सफेद बाल और बाल झड़ने की समस्या ज्यादातर युवक-युवतियों को परेशान कर रही है. इन दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ मिल सकता है. अगर आप केमिकल युक्त रंगों से सिर के सफेद बालों को काला नहीं करना चाहते, तो घर पर ही प्राकृतिक चीजों से हेयर कलर बना सकते हैं. इस हेयर कलर को बनाना बेहद आसान है. खास बात यह है कि इस कलर को बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो न सिर्फ बालों को रंगती हैं बल्कि उन्हें पोषण भी देती हैं, जिससे बाल झड़ने की समस्या भी दूर होती है.
पुरुषों के सिर पर ही नहीं, बल्कि दाढ़ी और मूंछों पर भी सफेद बाल तेज़ी से बढ़ते हैं. इन बालों को रंगने के लिए आप घर पर बने हर्बल हेयर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए जल्दी से घर पर ही प्राकृतिक सामग्री से हर्बल हेयर कलर बनाना सीखें.
हर्बल हेयर कलर कैसे बनाएं
हेयर कलर बनाने के लिए, मेहंदी, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर, नील पाउडर, जसुद के फूल का पाउडर बराबर मात्रा में लें. इस पाउडर में चाय या कॉफ़ी का पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. पेस्ट को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. 10 मिनट बाद, बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक अच्छी तरह से कलर लगा लें. हेयर कलर को बालों पर 45 मिनट तक लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें.
ब्राउन कलर चाहिए तो...
अगर आप अपने बालों को काले की बजाय भूरा रंग देना चाहती हैं, तो मेहंदी और नील पाउडर को बराबर मात्रा में लें और उसमें 2 छोटे चम्मच कॉफी पाउडर और दालचीनी पाउडर मिलाएँ. फिर इसमें चाय का पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को 5 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसे अपने बालों पर 30 मिनट तक लगा रहने दें. 30 मिनट बाद बालों को सादे पानी से धो लें.
इस हेयर कलर का इस्तेमाल करने से पहले अपने बालों को शैम्पू कर लें. कलर करने के तुरंत बाद शैम्पू न करें. कलर करने के कम से कम 3 दिन बाद तक शैम्पू न करें. आप 3 दिन बाद अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं.