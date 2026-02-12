क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा 

Maintenance Insomnia: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या के कारण लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं. रात में बार-बार कई लोगों की नींद खुल जाती है, फिर दोबारा नींद आने में परेशानी होती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह..

What Is Maintenance Insomnia: आज के समय खराब जीवनशैली की वजह से नींद की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ती जा रही है, भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या के कारण लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं. कई लोग सो तो जाते हैं, लेकिन रात में बार-बार उनकी नींद खुल जाती है और फिर दोबारा नींद आने में परेशानी होती है, तो इसपर ध्यान दें. इसे मेंटेनेंस इन्सोम्निया (Maintenance Insomnia) कहा जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या धीरे-धीरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालती है. लगातार अधूरी नींद से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

आसान शब्दों में समझें क्या है Maintenance Insomnia?

आसान शब्दों में कहें तो नींद को मेंटेन न कर पाने की यह परेशानी मेंटेनेंस इन्सोम्निया कहलाती है, इस स्थिति में व्यक्ति रात में सो तो जाता है, लेकिन बार-बार नींद खुल जाती है, देर तक दोबारा नींद नहीं आती, सुबह बहुत जल्दी आंख खुल जाती है, उठने पर शरीर और दिमाग तरोताजा महसूस नहीं होता है. यानी आप 7-8 घंटे बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन बीच-बीच में कई बार जाग जाते हैं, तो यह मेंटेनेंस इन्सोम्निया हो सकता है.

किन वजहों से ऐसा होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसे ज्यादा तनाव या चिंता, डिप्रेशन, मोबाइल या स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, हार्मोनल बदलाव और बार-बार पेशाब लगना या दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं. इसके अलावा रात में आने वाले डरावने सपने, पीटीएसडी या मानसिक समस्याएं भी नींद ना आने की वजह बन सकते हैं. उम्र बढ़ने पर न्यूरोपैथी, यूरीनरी प्रॉब्लम्स और एसिड रिफ्लेक्स जैसी परेशानियां बढ़ती हैं और ये नींद ना आने का कारण बन सकती हैं.

इसके अलावा कई बार आस-पास का वातावरण नींद में खलल डालते हैं, जैसे आसपास ज्यादा शोर, रोशनी, ठंड या गर्मी, बिस्तर का आरामदायक ना होना या पार्टनर का तेज खर्राटे लेना आदि.

क्या हैं इसके इलाज के तरीके?

इसके लिए कॉग्नेटिव बिहेवियरल थैरेपी फॉर इन्सोम्निया (CBT-I) होता है, जिसमें सोचने के तरीकों, आदतों और व्यवहार का आकलन किया जाता है. आमतौर पर इसमें छह से आठ सेशन होते हैं. इसके अलावा दवाइयां, जो डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार एक सीमित समय के लिए देते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए सोने का सही रूटीन सेट करना जरूरी है, सोने से पहले की आपकी दिनचर्या सुकूनभरी होनी चाहिए. डिजिटल डिवाइसेस को 30-60 मिनट पहले ही बंद कर दें. डीप ब्रीदिंग, मसल्स को रिलेक्स करने की टेक्नीक भी आजमा सकते हैं.

भूलकर भी न करें ये काम

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी स्थिति में देर शाम कैफीन युक्त बेवरेजेस जैसे कॉफी या एनर्जी ड्रिंक पीने से इन्सोम्निया की परेशानी और बढ़ती है. दिन के समय सोने से बचें, इससे सोने-जगने का आपका साइकिल बिगड़ सकता है.

