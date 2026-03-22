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PNG vs LPG: एलपीजी या पीएनजी घर में कौन सी गैस ज्यादा खतरनाक? जानिए गैस लीक होने पर किससे ज्यादा होता है खतरा   

हममें से कई लोग आज भी उस भारी लाल सिलेंडर (एलपीजी) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ समाजों को अब पाइपलाइन के ज़रिए सीधे गैस (पीएनजी) मिल रही है. लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुरक्षित है? घर में आग या विस्फोट का खतरा किस गैस से ज़्यादा होता है?

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 22, 2026, 06:41 AM IST

PNG vs LPG: एलपीजी या पीएनजी घर में कौन सी गैस ज्यादा खतरनाक? जानिए गैस लीक होने पर किससे ज्यादा होता है खतरा   

LPG or PNG Which Gas Is More Dangerous. Photo AI

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रोजमर्रा की जिंदगी में रसोई गैस का इस्तेमाल इतना सामान्य हो गया है कि हम इसके जोखिमों पर ध्यान ही नहीं देते. सिलेंडर हो या पाइपलाइन गैस, दोनों ही हमारी जरूरत हैं, लेकिन सुरक्षा का सवाल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है.

हाल के वैश्विक तनाव और ईंधन संकट की खबरों ने लोगों को गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंतित किया है. इसी के साथ एक अहम सवाल भी उठता है कि घर के लिए कौन सी गैस ज्यादा सुरक्षित है?

ऊर्जा सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, जोखिम का स्तर गैस के प्रकार, दबाव और उसके व्यवहार पर निर्भर करता है. इसलिए सही जानकारी होना किसी भी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

वजन का फर्क होता है खतरे की असली जड़

LPG और PNG के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके वजन में है, जो दुर्घटना के समय उनके व्यवहार को तय करता है. LPG हवा से भारी होती है, जबकि PNG हल्की होती है. यही कारण है कि लीक होने पर दोनों गैसें अलग-अलग तरीके से फैलती हैं और जोखिम भी अलग पैदा करती हैं.

LPG: जमीन पर जमा होकर बढ़ाता है खतरा

LPG (Liquefied Petroleum Gas) सिलेंडर में भरी जाती है और यह हवा से भारी होती है. रिसाव होने पर यह गैस फर्श के पास जमा हो जाती है और जल्दी बाहर नहीं निकलती. यदि ऐसे माहौल में कोई चिंगारी या स्विच ऑन हो जाए, तो जमा गैस तेजी से आग पकड़ सकती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि बंद जगह में LPG का रिसाव विस्फोट का खतरा बढ़ा देता है.

PNG: हल्की गैस, कम दबाव इसलिए जोखिम कम होता है

PNG (Piped Natural Gas), जो मुख्य रूप से मीथेन होती है, हवा से हल्की होती है. लीक होने पर यह ऊपर उठती है और वेंटिलेशन के जरिए बाहर निकल जाती है. कम दबाव पर सप्लाई होने के कारण इसके विस्फोट का खतरा तुलनात्मक रूप से कम होता है. यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों में इसे अधिक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है.

जानिए दबाव क्यों बनता है खतरा?

LPG सिलेंडर में गैस उच्च दबाव पर स्टोर होती है. रिसाव के साथ अगर आग लग जाए, तो यह दबाव सिलेंडर को विस्फोटक बना सकता है. इसके विपरीत PNG पाइपलाइन में कम दबाव पर रहती है. इसलिए रिसाव की स्थिति में इसे नियंत्रित करना आसान होता है और बड़े हादसे की संभावना घट जाती है.

PNG का आधुनिक सुरक्षा सिस्टम, लेकिन...

PNG नेटवर्क में ऑटोमैटिक शट-ऑफ सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स होते हैं, जो बड़े रिसाव की स्थिति में सप्लाई तुरंत बंद कर सकते हैं. घर के अंदर भी वाल्व दिए जाते हैं, जिन्हें आपात स्थिति में बंद किया जा सकता है. वहीं LPG में अगर रेगुलेटर या पाइप खराब हो जाए, तो रिसाव रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

लीकेज होने पर क्या करें? 

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार LPG लीक होने पर सबसे पहले बिजली के स्विच छूने से बचें, क्योंकि चिंगारी आग का कारण बन सकती है. तुरंत दरवाजे-खिड़कियां खोलें ताकि गैस बाहर निकल सके.

PNG लीक होने पर मुख्य वाल्व बंद करें और वेंटिलेशन सुनिश्चित करें. चूंकि यह हल्की गैस है, इसलिए यह जल्दी वातावरण में फैल जाती है और जोखिम कम होता है.

कौन ज्यादा सुरक्षित?

विशेषज्ञों की राय में, सही इस्तेमाल और सुरक्षा उपायों के साथ दोनों गैसें सुरक्षित हो सकती हैं. हालांकि, तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से PNG को अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जाता है. फिर भी, अंतिम सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम रोजमर्रा में कितनी सावधानी बरतते हैं. छोटी सी जागरूकता बड़े हादसे को टाल सकती है.

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