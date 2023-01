Lohri Dance 2023: लोहड़ी पर जमकर करें भांगड़ा, आसानी से कम होगी कैलोरी होंगे और भी कई फायदे

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: डांस करना कई लोगों को पसंद होता है. ये मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. अगर आप खुलकर तेज संगीत पर थिरकने (Benefits Of Dance) लगे तो यह आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज (Dancing Exercise) कर देता है. आप सर्दियों के मौसम में एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और जिम से दूर हो गए है और वर्कआउट (Workout) नहीं कर पा रहे है तो आप इस बार लोहड़ी पर जमकर गिद्दा और भांगड़ा कर सकते हैं. यह आपकी कैलोरी को बर्न (Dance For Calorie Burn) करने में आपकी मदद करेगा.

लोहड़ी पर जमकर करें गिद्दा और भांगड़ा (Do Giddha And Bhangra Dance on Lohri)

लोहड़ी पर डांस करना न सिर्फ आपकी मौज मस्ती के लिए और कैलोरी बर्न के लिए फायदेमंद होगा बल्कि थोड़ी देर का डांस ही आपको मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी राहत देगा. इसके साथ आपको और भी कई फायदे होंगे. डांस करने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा. मात्र 20 से 30 मिनट तक डांस करने से ही आप बेहतर फिल करेंगे. अगर आप ऑफिस के काम और घर के माहौल की वजह से चिंता में आ गए हैं तो आपको लोहड़ी पर जमकर गिद्दा और भांगड़ा करना चाहिए. ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद होगा.

यह भी पढ़ें- Drumstick Benefits: डायबिटीज से लेकर कैंसर के खतरे को दूर करता है ड्रमस्टिक, जानिए इसके सेहत से जुड़े ये खास फायदे

भांगड़ा और गिद्दा (Giddha And Bhangra) डांस करने से शरीर में थकावट हो जाती है. यहीं वजह है कि आप थकावट की वजह से आराम से चैन की नींद सो सकते हैं. सिर्फ 30 मिनट तक डांस करना भी आपको अच्छी नींद देने के लिए फायदेमंद हो सकता है. भांगड़ा और गिद्दा करने से आपका माइंड फ्रैश होगा और काम करने में भी आपका मन लगेगा. आप फ्रैश मांइड के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा.

भांगड़ा और गिद्दा करते समय इन बातों का रखें ध्यान

लोहड़ी पर गिद्दा और भांगड़ा (Giddha And Bhangra) करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो आपको डांस के फायदे के साथ कई नुकसान भी हो सकते हैं.

- महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा देर तक डांस नहीं करना चाहिए.

- खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको डांस नहीं करना चाहिए. ऐसा करना सही नहीं होता है.

- अगर आप डांस के दौरान बीच में कई बार पानी पीते है तो आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.