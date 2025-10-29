FacebookTwitterYoutubeInstagram
ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

लाइफस्टाइल

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

आज आपको एक ऐसी आवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अपने आसपास सुन रहे हों तो वहां रूकने की भूल न करें क्योंकि ये आवाज आपके लिए मौत का कारण बन सकती है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 29, 2025, 01:36 PM IST

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

अगर कहीं सुनाई दे ऐसी आवाज तो जहां भी हो भाग जाएं

हम अपने आस-पास कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं. ऐसी ही एक आवाज़, जो संगीत जैसी है. अब जब हम संगीत कहते हैं, तो कोई भी इसे सुनना चाहेगा. लेकिन इस संगीत को सिर्फ़ सुनें नहीं. अगर आपको यह संगीत सुनाई दे, तो जहाँ भी हों, तुरंत भाग जाएं, वरना आपकी जान जा सकती है. क्योंकि यह संगीत सिर्फ़ संगीत नहीं, बल्कि मौत का संगीत है.

यह आवाज़ एक रैटलस्नेक की है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है. वैज्ञानिक रूप से क्रोटेलस नाम से जाना जाने वाला रैटलस्नेक वाइपर परिवार से संबंधित है और दुनिया भर में इसकी 36 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें डायमंडबैक से लेकर साइडविंडर तक शामिल हैं. इनकी त्वचा ऐसी होती है कि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इनके आहार में चूहे, खरगोश और पक्षी शामिल हैं. ये थर्मल सेंसर से गर्मी का पता लगाकर शिकार करते हैं. लेकिन इंसानों के लिए ख़तरा इनका ज़हर है. रैटलस्नेक का ज़हर हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन का मिश्रण होता है, जो ऊतकों को नष्ट कर देता है. काटने के तुरंत बाद, तेज़ दर्द, सूजन और शरीर का काला पड़ना शुरू हो जाता है. फिर खून बहने लगता है. इसके लक्षणों में साँस लेने में तकलीफ़, मांसपेशियों में कमज़ोरी, चक्कर आना और उल्टी शामिल हैं. गंभीर मामलों में, गुर्दे फेल हो सकते हैं या मौत भी हो सकती है.
 
यह सांप न सिर्फ जहरीला होता है बल्कि एक चतुर रक्षक भी होता है. लेकिन अगर लोग इसे नजरअंदाज करें तो इसका काटना जानलेवा हो सकता है. रैटलस्नेक की पूंछ के आखिरी सिरे पर केराटिन जैसे हिस्से होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं. जब सांप डरता है या उसे खतरा महसूस होता है तो वो मांसपेशियों में संकुचन के जरिए कंपन करता है और 90 डेसिबल तक की तेज आवाज निकालता है. यह आवाज घंटी बजने जैसी होती है. जो शिकारियों को दूर रखने के लिए होती है, हमले का संकेत देने के लिए नहीं. ज्यादातर रैटलस्नेक खामोश रहते हैं. पहले चेतावनी देते हैं और फिर काटते हैं. लेकिन अगर आप उनके बहुत करीब आ गए तो आपको असली खतरा हो सकता है. वो डेढ़ मीटर की दूरी से भी आप पर हमला कर देंगे.
 
ये साँप रेगिस्तान, घास के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों जैसी जगहों पर पाए जाते हैं. ये उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये कैलिफ़ोर्निया से टेक्सास तक पाए जाते हैं. ये रात में सक्रिय रहते हैं और दिन में छिपे रहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

