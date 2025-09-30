स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये 5 अहम नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर
प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं इन 3 राशियों के लोग, कभी नहीं दुखाते अपने लाइफ पार्टनर का दिल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का दिमाग शार्प और दिल होता है सॉफ्ट, करियर गोल्स रखते हैं एकदम फिक्स
पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके के बाद भीषण गोलीबारी, 10 की मौत कई घायल
यह है नवमी से लेकर विजयदशमी पर पूजा अर्चना करने के शुभ मुहूर्त, जानें रावण दहन का समय
भाजपा और पीएम मोदी को बिहार में कैसे मिलेगा DBT के जरिये 'डायरेक्ट बेनिफिट'?
Heart Attack आने से पहले ही चल जाएगा पता, हर किसी को जरूर करा लेना चाहिए ये टेस्ट
Dussehra 2025: क्यों मनाया जाता है दशहरा, जानें इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व
Indigo Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित
लाइफस्टाइल
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Heart Attack के जोखिम का पता पहले ही लगाया जा सकता है बस इसके लिए ये टेस्ट कराना जरूरी है. आइए जानें इस टेस्ट के बारे में...
Best Test To Diagnose Heart Attack Risk: इन दिनों लोगों में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे की बड़ी वजह खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और कम फिजिकल एक्टिविटी के अलावा हाई ब्लड प्रेशर-हाई कोलेस्ट्रॉल है. यही वजह है कि बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.
आंकड़ों की मानें तो हार्ट की बीमारियों (CVD) से हर साल लगभग 18 मिलियन लोगों की मौत होती है, जिसमें से लगभग पांचवां हिस्सा भारत में है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Heart Attack के जोखिम का पता पहले ही लगाया जा सकता है बस इसके लिए ये टेस्ट कराना जरूरी है. आइए जानें इस टेस्ट के बारे में...
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) एक लौ डेन्सिटी वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज्यादा मात्रा खून में पहुंचने से ब्लड वेसल्स में प्लाक (plaque) बना सकता है. लिपोप्रोटीन प्रोटीन और फैट से मिलकर बनता है. ऐसे में लिपोप्रोटीन टेस्ट बायोमार्कर की तरह काम करता है, जो यह बताने में मदद कर सकता है कि क्या दिल की बीमारियां होने का खतरा है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है. लिपोप्रोटीन (ए) टेस्ट आपके डेली रूटीन टेस्ट में शामिल नहीं है, आमतौर पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही इसे किया जाता है.
यह भी पढ़ें: युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! हार्ट अटैक से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें, टल सकता है खतरा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) टेस्ट हृदय रोगों (Cardiovascular Diseases) के डेवलॅप होने के रिस्क का एनालिसिस करने में मदद करता है, जिससे स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ सकता है. ऐसे में अर्ली स्टेज में हृदय रोगों का डायग्नोसिस करने के उद्देश्य से लिपोप्रोटीन (ए) के लेवल का टेस्ट किया जाता है. इसलिए कुछ कंडीशन में डॉक्टर लिपोप्रोटीन ए टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं.
(What is the Normal Range of Lipoprotein (a) in Blood Tests?) आमतौर पर लिपोप्रोटीन (ए) का लेवल लाइफटाइम स्थिर रहता है और किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) का नार्मल लेवल 30 मिलीग्राम / डीएल से कम माना जाता है. इससे अधिक ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल को इंडीकेट करता है, जो हृदय रोगों के बढ़ते रिस्क को बताता है. इसके अलावा पोस्टमेनोपॉज़ल महिलाओं में लिपोप्रोटीन (ए) का लेवल आमतौर पर थोड़ा बढ़ जाता है.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं