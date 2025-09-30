Heart Attack आने से पहले ही चल जाएगा पता, हर किसी को जरूर करा लेना चाहिए ये टेस्ट

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Heart Attack के जोखिम का पता पहले ही लगाया जा सकता है बस इसके लिए ये टेस्ट कराना जरूरी है. आइए जानें इस टेस्ट के बारे में...

Best Test To Diagnose Heart Attack Risk: इन दिनों लोगों में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे की बड़ी वजह खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और कम फिजिकल एक्टिविटी के अलावा हाई ब्लड प्रेशर-हाई कोलेस्ट्रॉल है. यही वजह है कि बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

आंकड़ों की मानें तो हार्ट की बीमारियों (CVD) से हर साल लगभग 18 मिलियन लोगों की मौत होती है, जिसमें से लगभग पांचवां हिस्सा भारत में है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Heart Attack के जोखिम का पता पहले ही लगाया जा सकता है बस इसके लिए ये टेस्ट कराना जरूरी है. आइए जानें इस टेस्ट के बारे में...

हार्ट अटैक का टेस्ट

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) एक लौ डेन्सिटी वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज्यादा मात्रा खून में पहुंचने से ब्लड वेसल्स में प्लाक (plaque) बना सकता है. लिपोप्रोटीन प्रोटीन और फैट से मिलकर बनता है. ऐसे में लिपोप्रोटीन टेस्ट बायोमार्कर की तरह काम करता है, जो यह बताने में मदद कर सकता है कि क्या दिल की बीमारियां होने का खतरा है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है. लिपोप्रोटीन (ए) टेस्ट आपके डेली रूटीन टेस्ट में शामिल नहीं है, आमतौर पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही इसे किया जाता है.

लिपोप्रोटीन (ए) ब्लड टेस्ट का उपयोग?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) टेस्ट हृदय रोगों (Cardiovascular Diseases) के डेवलॅप होने के रिस्क का एनालिसिस करने में मदद करता है, जिससे स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ सकता है. ऐसे में अर्ली स्टेज में हृदय रोगों का डायग्नोसिस करने के उद्देश्य से लिपोप्रोटीन (ए) के लेवल का टेस्ट किया जाता है. इसलिए कुछ कंडीशन में डॉक्टर लिपोप्रोटीन ए टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं.

55 साल की उम्र में या उससे पहले दिल की बीमारियों की फैमिल हीस्ट्री होने पर

वैस्कुलर डिसीसेस या हृदय की स्थिति में

तब, जब पहले स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ चुका हो

पोस्टमेनोपॉज़श के बाद महिलाओं में हृदय रोग का जोखिम

डायबिटीज , हाइपरटेंशन एंड वैस्कुलर डिसीसेस की संभावना में

नार्मल रेंज क्या है?

(What is the Normal Range of Lipoprotein (a) in Blood Tests?) आमतौर पर लिपोप्रोटीन (ए) का लेवल लाइफटाइम स्थिर रहता है और किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिपोप्रोटीन (ए) का नार्मल लेवल 30 मिलीग्राम / डीएल से कम माना जाता है. इससे अधिक ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल को इंडीकेट करता है, जो हृदय रोगों के बढ़ते रिस्क को बताता है. इसके अलावा पोस्टमेनोपॉज़ल महिलाओं में लिपोप्रोटीन (ए) का लेवल आमतौर पर थोड़ा बढ़ जाता है.