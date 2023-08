Lemongrass For Acid Reflux: ये एक देसी घास यूरिन के जरिए शरीर में जमी गंदगी कर देगी बाहर, मिनटों में दूर होगी एसिडिटी

Lemongrass For Acidity: अगर आप एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान हैं, तो लेमनग्रास का सेवन जरूर करें. इससे जल्द ही ये समस्या दूर होगी.

डीएनए हिंदीः आयुर्वेद के अनुसार, कई ऐसे पौधे, फल-फूल और पत्तियां हैं, जो अलग-अलग बीमारियों में दवा का काम करती हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घास के बारे में बताने वाले हैं, जिसके सेवन से स्किन और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं लेमनग्रास की, इस हर्ब की खास बात ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल-एंटी फंगल है और कई प्रकार के फ्लेवेनाइड्स से भरपूर है.

ये तमाम गुण तो स्किन के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद साबित होता है. वहीं इसमें मौजूद एंटी एसिडिक (antacidic) गुण पेट से जुड़ी बीमारियों में खास प्रकार से काम करता है...

एसिडिटी काम करता है लेमनग्रास (Lemongrass for acid reflux)

कम करता है एसिडिक बाइल जूस

दरअसल एसिडिटी में लेमनग्रास का इस्तेमाल इसलिए भी कारगर है क्योंकि ये एंटा एसिडिक है और ये एसिडिक बाइल जूस को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है. इससे एसिडिक पीएच कम होता है और एसिडिटी में कमी आती है.

यह भी पढ़ें: Weight Loss Tips: गर्मियों में वजन घटाने का ये 5 तरीका है सबसे बेस्ट, कम होगी पेट की चर्बी और शरीर रहेगा फिट

ड्यूरेटिक होता है लेमनग्रास

इसके अलावा लेमनग्रास ड्यूरेटिक है जो कि पेशाब के रास्ते एसिडिटी को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा लेमनग्रास शरीर में किडनी के काम काज में तेजी लाता है और इसकी वजह से पेशाब के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाते हैं और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है.

अपच की समस्या में है कारगर

इसके अलावा अपच की वजह से एसिडिटी आपको और परेशान कर सकती है. ऐसी स्थिति में जब आप लेमनग्रास लेते हैं तो इससे अपच की समस्या नहीं होती और पेट का मेटाबोलिक रेट तेजी से बढ़ता है. इतना ही नहीं इससे खाना जल्दी-जल्दी पचता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है.

यह भी पढ़ें: Malaika Arora Fitness: मलाइका अरोड़ा की पतली कमर का ये है राज, रोज पीती है मसालेदार वेट लॉस ड्रिंक

इस तरह एसिडिटी में लें लेमनग्रास (How To Use Lemongrass For Acidity)

आप एसिडिटी की समस्या होने पर लेमनग्रास को कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप इसकी चाय पी सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं और आप इसकी चटनी बना कर भी सेवन कर सकते हैं. इतना ही नहीं लेमनग्रास को कूच कर इसका अर्क निकाल कर भी इसका सेवन सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर