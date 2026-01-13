FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Lemon Water Benefits: सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें नींबू पानी, बॉडी डिटॉक्स से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट तक होंगे कई सारे फायदे

नियमित सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना काफी फायदेमंद और घरेलू उपाय है. नियमित इस पानी को पीने से न केवल सेहत को फायदा होगा, बल्कि रोजमर्रा की कई छोटी-मोटी परेशानियों से भी छुटकारा दिला सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 13, 2026, 03:57 PM IST

Lemon Water Benefits: सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें नींबू पानी, बॉडी डिटॉक्स से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट तक होंगे कई सारे फायदे
शरीर की साफ-सफाई सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बहुत जरूरी है. इसके लिए महंगे उपायों की जरूरत नहीं. बस हर सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी में नींबू निचोड़कर पी लें. यह आसान आदत अपनाने से पाचन बेहतर होता है, शरीर डिटॉक्स होता है और सेहत को कई गुणा फायदे मिलते हैं...

इम्यूनिटी को करता है बूस्ट

एक्सपर्ट के अनुसार, सुबह खाली पेट गर्म नींबू पानी पीने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली को सक्रिय रखता है और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव में मदद करता है. यह वजन घटाने में भी कारगर है. गुनगुना नींबू पानी पाचन तंत्र को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक होता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आसान उपाय है.

पेट फूलने से लेकर एसिडिटी तक होती है खत्म

इसके नियमित सेवन से पेट फूलना, गैस और अपच जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं. यह लिवर के लिए बहुत अच्छा है. नींबू पानी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. सुबह खाली पेट पीने से लिवर टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल पाता है, जिससे यह स्वस्थ और मजबूत रहता है. यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. यह मुंहासों को कम करता है, दाग-धब्बों को हल्का करता है और त्वचा को जवां रखने में मदद करता है. नियमित पीने से चेहरा निखरता है और त्वचा स्वाभाविक रूप से स्वस्थ दिखती है.

ऐसे कर सकते हैं इसका सेवन

यह नुस्खा बनाना भी बहुत आसान है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से बचें. ध्यान रखें कि बहुत गर्म पानी न लें, सिर्फ गुनगुना ही काफी है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

