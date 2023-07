Skin Care Tips: डायरेक्ट स्किन पर न लगाएं नींबू का रस, बढ़ सकती है जलन-खुजली और लालिमा, जानिए क्या है सही तरीका

Side Effects Of Rubbing Lemon On Face

डीएनए हिंदीः Side Effects Of Rubbing Lemon On Face- जब भी स्किन से जुड़ी दिक्कतें होती हैं तो लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग सिर्फ नेचुरल चीजों पर ही भरोसा करते हैं. पर आपको बता दें (Lemon For Skin) कि कुछ नेचुरल चीजें भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसमें सबसे पहला नाम है नींबू का. भले ही नींबू कई तरह से सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन इसका रस सीधे स्किन पर लगाना नुकसानदेह (Skin Care Tips) हो सकता है. इसलिए कभी भी सीधे स्किन पर नींबू का रस नहीं लगाना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में..

नींबू में होते हैं ब्लीचिंग इफेक्ट्स

नींबू में ब्लीचिंग इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बेहद असरदार माना जाता है. ये स्किन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं. नींबू के रस में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो दाग व धब्बों को दूर करने में मददगार होते हैं. लेकिन, नींबू के रस को सीधे तौर पर लगाने से बचना चाहिए. क्योंकि स्किन पर सीधे नींबू का रस लगाने से कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

सीधे नींबू का रस लगाना हो सकता है नुकसानदायक

भले ही नींबू के इतने फायदे हैं, लेकिन इसके रस को सीधे स्किन पर लगाने से बचना चाहिए. स्किन पर नींबू का रस तब अच्छे से काम करता है, जब अन्य चीजें भी उसमें शामिल हों. क्योंकि नींबू के साथ अन्य चीजें होने से इसका संतुलन ठीक बना रहता है. इसके अलावा नींबू के रस की प्योर फॉर्म लगाने से स्किन में जलन, खुजली और लालिमा पैदा हो सकती है.

स्किन पर सीधे नींबू रस लगाने के साइड इफेक्ट्स

स्किन पर सीधे रस लगाने से कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और नींबू के रस का इस्तेमाल करने से स्किन सनबर्न का भी खतरा बढ़ता है. इतना ही नहीं, कुछ लोगों में नींबू के रस के इस्तेमाल से केमिकल ल्यूकोडर्मा और फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस जैसी स्किन प्रोब्लम्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

नींबू के रस को लगाने का सही तरीका

स्किन पर नींबू का रस लगाना है तो इसमें पानी, शहद, दही या नारियल का तेल आदि मिलाया जा सकता है. क्योंकि सीधे तौर पर नींबू का रस लगाने से आपको जलन या खुजली जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं. ऐसी स्थिति मेंबेहतर है कि स्किन को तुरंत धो लें और नारियल आदि का तेल लगा लें.

