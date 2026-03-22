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Rice Reuse: बचे हुए चावल को दोबारा गरम कर खाते हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल 

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Rice Reuse: बचे हुए चावल को दोबारा गरम कर खाते हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल 

Leftover Rice: अगर चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया या उसे बार-बार गरम किया गया, तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसका दोबारा इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है.

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Abhay Sharma

Updated : Mar 22, 2026, 03:42 PM IST

Rice Reuse: बचे हुए चावल को दोबारा गरम कर खाते हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल 

Leftover Rice Reuse (AI Image)

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Leftover Rice Reuse: आमतौर पर जब खाना बच जाता है तो लोग उसे संभालकर रख लेते हैं और बाद में दोबारा गरम करके खा लेते हैं. लेकिन चावल के मामले में यह आदत सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया या उसे बार-बार गरम किया गया, तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. खास बात यह है कि लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना सोचे-समझे बचे हुए चावल को दोबारा खा लेते हैं, जो आगे चलकर पेट से जुड़ी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकता है. 

क्यों चावल को दोबारा गर्म करके खाना नुकसानदेह? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पके हुए चावल में बैसिलस सेरियस नाम का बैक्टीरिया पाया जा सकता है, जो सही टेम्परेचर न मिलने पर तेजी से ग्रो करता है. ऐसे में जब चावल पकने के बाद लंबे समय तक रूम टेम्परेचर में रखा रहता है तो यह बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और फिर बाद में जब गैस या माइक्रोवेव में इसे रीहीट किया जाता है तो भी इसके टॉक्सिन खत्म नहीं होते. इस स्थिति में बासी चावल खाने पर पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: Skinny But Unhealthy: वजन कम है तो भी खतरा! कहीं आपके दुबलेपन के पीछे ये बीमारियां तो जिम्मेदार नहीं?

आमतौर पर लोगों को लगता है कि चावल को अच्छी तरह उबाल लेने या ज्यादा देर तक गरम करने से वह पूरी तरह सेफ हो जाते हैं, लेकिन यह गलतफहमी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैसिलस सेरियस के टॉक्सिन हीट रेसिस्टेंट होते हैं यानी तेज गर्मी में भी नष्ट नहीं होते हैं. इसलिए बार-बार रीहीट किए गए चावल बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है. 

बासी चावल से होने वाले फूड पॉइजनिंग के लक्षण 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते हैं. कई मामलों में इस कंडीशन में कुछ ही घंटों में उल्टी, जी मिचलाना, पेट में तेज दर्द, दस्त और कमजोरी महसूस हो सकती है. इसके अलावा डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाती है. इस वजह से शरीर और ज्यादा कमजोर पड़ जाता है. समय पर अगर इलाज न मिले तो हालत गंभीर भी हो सकती है.

कैसे स्टोर करें चावल? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर चावल बच जाएं तो उन्हें जल्दी ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें और 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें, ध्यान रहे स्टोरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो सके. कोशिश करें इन्हें सिर्फ एक बार ही गरम करें, बार-बार रीहीट करने से बचें. अगर चावल से बदबू आए, रंग बदला लगे या चिपचिपे हो जाएं, तो उन्हें न खाएं. हमेशा ताजा खाना ही सबसे सुरक्षित होता है, यही आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा. 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है. फूड सेफ्टी या सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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