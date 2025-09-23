Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...
Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'
Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?
कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा
36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी
Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान
Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते
GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत
लाइफस्टाइल
Kuttu Atta Purity Test: है हर साल कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं. ऐसे में हर किसी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क क्या होता है और इसकी शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है...
Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि के दौरान व्रत में कुट्टू के आटे का खूब इस्तेमाल होता है. ऐसे में बाजार में कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग के बीच धड़ल्ले से मिलावटी आटा बेचा जा रहा है. इसकी के चलते दिल्ली में करीब 150 से 200 लोग बीमार पड़ गए हैं. खबरों के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोगों ने कुट्टू का आटा खाने के बाद अचानक उल्टी और बेचैनी की शिकायत की है. इसको लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए हैं.
यह पहली बार नहीं है हर साल कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं. ऐसे में हर किसी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क क्या होता है और इसकी शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है...
बता दें कि कुट्टू का आटा नवरात्रि में ज्यादा बिकता है और इसकी मांग अचानक बढ़ जाने पर कुछ व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए, इसमें सस्ता और दिखने में मिलता-जुलता आटा मिला देते हैं. इतना ही नहीं कई बार सिंघाड़े का आटा, अरारोट या फिर मैदा तक इसमें मिलाकर पैक कर दिया जाता है. ऐसे में इसके सेवन से पेट की समस्या, फूड पॉइजनिंग का खतरा, कमजोर इम्युनिटी और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है.
यह भी पढ़ें: Navratri: मां दुर्गा के शेर का क्या है नाम? जानें 'माता शेरावली' के सवारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं