लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

Kuttu Atta Purity Test: है हर साल कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं. ऐसे में हर किसी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क क्या होता है और इसकी शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 23, 2025, 02:16 PM IST

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

kuttu atta purity check in navratri

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि के दौरान व्रत में कुट्टू के आटे का खूब इस्तेमाल होता है. ऐसे में बाजार में कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग के बीच धड़ल्ले से मिलावटी आटा बेचा जा रहा है. इसकी के चलते दिल्ली में  करीब 150 से 200 लोग बीमार पड़ गए हैं. खबरों के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोगों ने कुट्टू का आटा खाने के बाद अचानक उल्टी और बेचैनी की शिकायत की है. इसको लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए हैं.

यह पहली बार नहीं है हर साल कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं. ऐसे में हर किसी के लिए ये जान लेना जरूरी है कि असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क क्या होता है और इसकी शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है... 

कुट्टू के आटे में मिलावट

बता दें कि कुट्टू का आटा नवरात्रि में ज्यादा बिकता है और इसकी मांग अचानक बढ़ जाने पर कुछ व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए, इसमें सस्ता और दिखने में मिलता-जुलता आटा मिला देते हैं. इतना ही नहीं कई बार सिंघाड़े का आटा, अरारोट या फिर मैदा तक इसमें मिलाकर पैक कर दिया जाता है. ऐसे में इसके सेवन से पेट की समस्या, फूड पॉइजनिंग का खतरा, कमजोर इम्युनिटी और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें: Navratri: मां दुर्गा के शेर का क्या है नाम? जानें 'माता शेरावली' के सवारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

