Silent Disco Party: नए साल पर ऑर्गेनाइज करें साइलेंट डिस्को पार्टी, पड़ोसी नहीं होंगे डिस्टर्ब, पार्टी चलेगी पूरी रात

नए साल पर ऑर्गेनाइज करें साइलेंट डिस्को पार्टी

डीएनए हिंदी: New Year Silent Disco Party- साल 2022 खत्म होने को है, अब लोगों को इंतजार है आने वाले नए साल का. नए साल के पहले दिन लोग जमकर पार्टी करते हैं(New Year 2023). अगर आप भी इस बार पार्टी करने का प्लान बना रहा हैं, तो साइलेंट डिस्को पार्टी (Silent Disco Party) ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अक्सर आधी रात में लाउड म्यूजिक की वजह से पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, ऐसे में लोग शिकायत लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं. जिसके चलते पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है. लेकिन अगर आप साइलेंट डिस्को पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक पार्टी एन्जॉय (New Year Party) कर सकते हैं और इससे आपके पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा. तो चलिए जानते हैं क्या है साइलेंट डिस्को पार्टी, कैसे कर सकते हैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज (New Year Celebration)..

क्या है साइलेंट डिस्को पार्टी

रणबीर-अनुष्का के ‘ब्रेकअप सॉन्ग’ से शुरू हुआ साइलेंट डिस्को का ट्रेंड, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक युवाओं के बीच खूब पॉपुलर हो चुका है. यह किसी नॉर्मल क्लब नाइट, डांस नाइट या बर्थडे पार्टी की तरह ही होता है. इसमें सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और लाउड म्यूजिक सिर्फ आपको सुनाई देता है. ऐसे में आपको अपने दोस्तों के साथ किस सॉन्ग पर डांस करना है, यह सब आप खुद से तय कर सकते हैं. इसे साइलेंट पार्टी, साइलेंट रेव, क्वाइट पार्टी और हेडफोन डिस्को जैसे नामों से भी जाना जाता है. जहां पर तेज आवाज की मनाही होती है, वहां भी आप साइलेंट डिस्को पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं.

ऐसे करें साइलेंट डिस्को पार्टी का सेटअप

साइलेंट डिस्को में स्पीकर की जगह पर ट्रांसमीटर कनेक्ट किया जाता है. इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए- 3 रेडियो ट्रांसमीटर, सभी ट्रांसमीटर के एक म्यूजिक सोर्स वायरलेस पार्टी हेडफोन और म्यूजिक सोर्स इसमें आपका मोबाइल, लैपटॉप या डीजे इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है. आप म्यूजिक से रिलेटेड ऐप्स भी म्यूजिक सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं.

200 रुपए से 800 रुपए तक का रेंट

हेडफोन सेटअप के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स इवेंट और सिटी के मुताबिक चार्ज लेते हैं. हाउस पार्टी में लोग 10-20 हेडफोन भी मंगाते हैं, वहीं बड़ी पार्टीज में 1200 से 1500 तक हेडफोन मंगवाया जाता है. इसका चार्ज 200 रुपए प्रति हेडफोन से लेकर 800 रुपए तक होता है और ये हेडफोन एक बार फुल चार्ज होने के बाद 7 से 8 घंटे तक चलते हैं.

2016 से बढ़ी डिमांड

देश में साइलेंट डिस्को 2011-12 में ट्रेंड में आया और यह पॉपुलर हुआ 2016 में फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' के आने के बाद. इस फिल्म के ब्रेकअप सॉन्ग में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा साइलेंट डांस करते हुए नजर आए थे तब से भारत में इसका ट्रेंड बढ़ गया.

