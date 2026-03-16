Kneaded Dough: फ्रिज में रखा गूंथा आटा करते हैं इस्तेमाल, जानें सेहत के लिए कितना सेफ इससे बनी रोटी

Kneaded Dough: कई लोग आटे को गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर उससे बाद में रोटियां बना ली जाती हैं. ऐसा करने से समय तो बचता है, पर यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसका शायद आपको अंदाजा भी न हो.

How Long Can You Store Kneaded Dough: भागदौड़ भरी जिंदगी, कम समय की वजह से आजकल लोग अपने काम को कम करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं, इन्हीं में से एक है आटे को गूंथ कर के फ्रिज में रख देना. कई लोग आटे को गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर उससे बाद में रोटियां बना ली जाती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा करने से समय तो बचता है, पर यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसका शायद आपको अंदाजा भी न हो.

एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसे आटे की रोटी का सेवन सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि गुंथे हुए आटे को फ्रिज में रखने के बाद उसमें केमिकल बनने लगते हैं जो नुकसानदायक होता है. आइए जानें फ्रिज में रखा आटा सेहत के लिए कितना नुकसनादेह है और आटे को गूंथने के बाद कितनी देर तक रख सकते हैं.

हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान

पेट दर्द: लंबे समय तक रखे हुए आटे की रोटी खाने से पेट दर्द या पेट खराब होने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

एसिडिटी: गुंथे हुए आटे को रखने में माइकोटॉक्सिन हो जाते हैं जो एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकते हैं.

न्यूट्रिशन की कमी: फ्रिज में रखे गुंथे हुए आटे की रोटी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है. इसलिए कोशिश करें की फ्रेश आटे की रोटी ही खाएं .

फूड प्वाइजनिंग: लंबे समय तक फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी खाने से फूड प्वाइजनिंग की समस्या भी हो सकती है. इससे आपको बचना चाहिए.

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कैसे पता करें आटा खराब हुआ है या नहीं?

गूंथे आटे के थोड़े हिस्से को खींचकर देखें, अगर वह ज्यादा चिपचिपा या लचीला हो गया है तो समझ लें आटा इस्तेमाल करने लायक नहीं है. इसके अलावा स्टोर किए गए आटे को इस्तेमाल में लाने से पहले सूंघकर देखें, अगर उससे खट्टी बदबू आ रही है या उस पर कालापन आ गया है तो उसे इस्तेमाल न करें.

कितनी देर रखना चाहिए आटा

अगर आप आटा गूंथ कर रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए आटा रख सकते हैं, ज्यादा मजबूरी में 6-7 घंटे के लिए आटा रख सकते हैं. लेकिन हमेशा कोशिश यही करें कि आप फ्रेश आटे का ही इस्तेमाल करें.

इस तरह लंबे समय तक खराब नहीं होगा आटा

- इसके लिए आटा गूंथते समय थोड़ा ऑयल मिला दें.

- स्टोर करते समय उसे एल्युमिनियम फॉयल या प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह रैप करें.

- इसके अलावा आटे को एअरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है.

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