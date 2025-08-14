Twitter
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज

Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!

लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान

UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पड़ा भारी, सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला

जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश

Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा

Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

Kidney Transplant Cost In India: जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी हैं और काम नहीं कर रही हैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं भारत में किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है...

Abhay Sharma

Updated : Aug 14, 2025, 08:13 PM IST

Kidney Transplant Cost In India: किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च? जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

Kidney Transplant Cost In India: खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और अन्य कई कारणों से लोगों में किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, कई बार लोगों को इस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट तक करानी पड़ जाती है. इस स्थिति में किसी जीवित या मरे हुए व्यक्ति की किडनी को जरूरतमंद के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिन लोगों की किडनी (Kidney Transplant) खराब हो चुकी हैं और काम नहीं कर रही हैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं भारत में किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney Transplant) में कितना खर्च आता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है...

किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आता है खर्च?

आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाती है, पर ये कीमत अलग-अलग कंडीशन में अलग हो सकती है और इसका खर्च डोनर के ऊपर भी निर्भर करता है और यह भी कि मरीज की कैसी स्थिति है और किस तरह का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. इसके अलावा किस शहर में आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है और किस हॉस्पिटल में आप किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं इसपर भी खर्च कम या ज्यादा हो सकता है. 

वहीं अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहना पड़ रहा है और सर्जन की फीस, डाइग्नोसिस और टेस्ट क्या हो रहे हैं और अस्पताल में कैसी सुविधाएं ले रहे हैं इसका भी आपका खर्चा बढ़ भी सकता है. 

डोनर की हेल्थ

आमतौर पर सर्जरी के बाद 2-3 दिन में किडनी डोनर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इस स्थिति में हफ्तेभर तक डोनर की देखभाल की जरूरत होती है. इसके बाद कुछ ही दिनों में आपकी एक किडनी ही दोनों किडनी का काम करने लगती है. कई स्टडी में ये दावा किया गया है कि किडनी दान करने से जीवित दानकर्ताओं की आयु कम नहीं होती है. 

इसके अलावा किडनी दान करने से भविष्य में किडनी फेल होने का खतरा भी नहीं बढ़ता  बता दें कि किसी भी स्थिति में अगर किडनी फेल हो भी जाती है तो आप जीवित डोनर की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं और आपको आसानी से किडनी मिल जाती है.

किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस 

किडनी ट्रांसप्लांट वाले व्यक्ति अगर जिंदा है तो ट्रांसप्लांट की तैयारी डोनर के हिसाब से की जाती है और अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की किडनी लेनी है तो ट्रांसप्लांट केंद्र मरीज को किडनी मिलने के बाद पूरी जानकारी देता है और फिर बाद में सर्जरी होती है.

बता दें कि आमतौर पर खराब किडनी को हटाया नहीं जाता है, उसी किडनी के नीचले हिस्से में ट्रांसप्लांट किया जाता है. इसके बाद लगी हुई किडनी को ब्लड वेसल्स और ब्लैडर के साथ जोड़ दिया जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

