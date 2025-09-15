Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव 

Honest Village In India: यह छोटा-सा गांव अपनी सुंदरता के साथ, बेमिसाल ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है. यहां आज भी दुकानों और घरों पर ताले नहीं लगाए जाते और यहां चोरी की कोई घटना नहीं होती...

Khonoma Most Honest Village In India: चोरी के डर से जहां एक तरफ लोग दुकान या घर छोड़ते हैं तो ताला लगाना नहीं भूलते, बार-बार चेक करते हैं. वहीं एक गांव ऐसा है, जहां लोग अपने घर और दुकानों पर ताला लगाते ही नहीं हैं, न ही यहां चोरी का डर है. आपको भले ही यह किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन सचमुच भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है. यह छोटा-सा गांव अपनी सुंदरता के साथ, बेमिसाल ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है. तो आइए जानते हैं, भारत में कहां है ये गांव और कैसे यह छोटा-सा गांव आज की इस दुनिया में जहां अपराध और चोरी आम बात है, वहां ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहा है...

यह गांव पेश करता है ईमानदारी की मिसाल

दरअसल हम बात कर रहे हैं नागालैंड के खूबसूरत गांव खोनोमा (Khonoma Village) की, खोनोमा पुराने भारत की याद दिलाता है. यहां आज भी दुकानों और घरों पर ताले नहीं लगाए जाते और यहां चोरी की कोई घटना नहीं होती. इसके अलावा यह गांव बेहद सुंदर भी, इसलिए यह गांव काफी फेमस है. खोनोमा गांव को 'ईमानदारी का गांव' कहा जाता है.

ईमानदारी और भरोसा है इस गांव की पहचान

यहां रहने वाले लोगों का भरोसा इतना गहरा है कि दुकानदार अक्सर अपनी दुकानें बिना किसी की निगरानी में छोड़ देते हैं और ग्राहक जरूरत का सामान लेते हैं और खुद ही पेमेंट कर देते हैं. बता दें कि इस तरह के सिस्टम, जिसे अक्सर 'ऑनेस्टी शॉप' कहा जाता है कई अन्य देशों में भी देखने को मिलता है. पर खोनोमा में यह पूरी तरह से गांव की संस्कृति का हिस्सा है. दुकानों में ही नहीं, बल्कि यहां लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं. घर के दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि यहां के लोगों को यकीन है कि उनके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा.

अंगामी जनजाति से जुड़ी परंपरा

बता दें कि यह ईमानदारी और अनुशासन यहां की अंगामी जनजाति से जुड़ी परंपरा ‘केन्यो’ से आता है, जिसमें 154 तरह के नियम और वर्जनाएं शामिल हैं. यह लोगों को प्रकृति से प्रेम करना, दूसरों की इज्जत करना और गलत कामों से दूर रहना सिखाता है. इसलिए इस गांव में अनुशासन और नैतिकता की गहरी जड़ें हैं.

ग्रीन विलेज

बताते चलें की यह गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज भी घोषित हो चुका है, जहां शिकार और जंगलों की कटाई पूरी तरह से बैन है. यहां के लोगों का मानना है कि प्रकृति और इंसान के बीच का रिश्ता भी विश्वास पर टिका है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान और इंसान के बीच.

