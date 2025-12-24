FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

Kewda Flower Benefits: आयुर्वेद में कई ऐसे पेड़, पौधे, फल और फूल के बारे में बताया गया है, जो सेहत के लिए वरदान से कम नहीं हैं. इन्हीं में से एक है केवड़ा. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...

Abhay Sharma

Updated : Dec 24, 2025, 09:25 PM IST

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

kewda flower benefits ayurveda

Kewda Flower Benefits: आयुर्वेद में कई ऐसे पेड़, पौधे, फल और फूल के बारे में बताया गया है, जो सेहत के लिए वरदान से कम नहीं हैं. इन्हीं में से एक है केवड़ा. केवड़ा भारत की पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसकी सुगंध की वजह से इसका इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी किया जाता है. इतना ही नहीं, शर्बत के साथ ही मिठाइयों में भी इसका इस्तेमाल खूब होता है. आज हम आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं.  चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में फूलों के औषधीय उपयोग का विस्तार से वर्णन मिलता है. 

कई बीमारियों में फायदेमंद

केवड़े का तेल और अर्क तनाव कम करने, सिर दर्द दूर करने, जोड़ों के दर्द में राहत देने, पाचन सुधारने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह प्राकृतिक रूप से शरीर को शुद्ध करता है और कई बीमारियों से बचाव करता है. आयुर्वेद इसके फूलों को सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि नख से शिख तक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानता है. यही वजह है कि केवड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

यह भी पढ़ें: Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

तनाव और जोड़ों का दर्द दूर करे

केवड़े के फूलों से निकाले गए एसेंशियल ऑयल तनाव दूर करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. सुगंध सूंघने या तेल की मालिश से मन शांत होता है. सिर दर्द, माइग्रेन या कान दर्द में इसके तेल का लेप राहत देता है. इसके अलावा यह जोड़ों के दर्द, गठिया और सूजन में यह एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से आराम पहुंचाता है. 

शर्बत या अर्क से शरीर को मिलती है ठंडक 

आयुर्वेद के मुताबिक केवड़ा बुखार और शरीर की थकावट मिटाने में भी उपयोगी है. इसके शर्बत या अर्क से शरीर को ठंडक मिलती है और कमजोरी दूर होती है. गर्मी के दिनों में इसका शर्बत एनर्जी और ठंडक के लिए इस्तेमाल होता है. इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रैडिकल्स से लड़ते हैं. इसमें एंटीवायरल, एंटी एलर्जी, एंटी प्लेटलेट और एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं. केवड़े का अर्क भूख बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे अपच या गैस की समस्या दूर होती है. 

इस बात का रखें ध्यान

यह शरीर को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. इसके फूलों को चबाने से सांस ताजा रहती है और इसे खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में केवड़ा के गुणों को अपनाकर दवाओं से बचा जा सकता है. हालांकि, सबसे जरूरी बात है कि आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. इनपुट--आईएएनएस

