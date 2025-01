लाइफस्टाइल

Garlic Clove under Pillow: रात में सोने से पहले तकिए के नीचे लहसुन की कलियां क्यों रखनी चाहिए?

Benefits of garlic under the pillow: रात में बिस्तर पर सोने जाने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां छील कर रख दें, फिर देखिये क्या कमाल होता है.