Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

लाइफस्टाइल
Katrina Kaif Pregnancy News: विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि वो माता-पिता बनने वाले हैं. उन्होंने बेबी बंप की फोटो शेयर की है.
Katrina Kaif Pregnancy News: विक्की कौशल और कटरीना कैफ जल्द ही पेरेंट्स बनने जा रहे हैं. दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ज़िंदगी के नए पड़ाव में कदम रखने की खबर दी है. बेबी बंप की फोटो पोस्ट करते हुए इस सेलेब्रिटी कपल ने लंबे समय से चल रहे कयासों पर विराम लगाया है. बता दें कि लंबे समय से कटरीना कैफ के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें उड़ रही थीं, कहा जा रहा था कि कैटरीना अपनी प्रेग्नेंसी के लास्ट फेज में हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं.
अब विक्की और कटरीना ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट किया और लिखा, 'हम अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं.' हालांकि कपल ने ये जानकारी नहीं दी है कि डिलीवरी ड्यू कब है.
विक्की कौशल और कटरीना कैफ के इस अनाउंसमेंट के बाद बधाइयों का तांता लग गया. परिणीति चोपड़ा, करीना कपूर, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, नेहा धूपिया समेत कई अन्य सेलेब्स ने फोटो पर कमेंट करके उन्हें बधाई दी है. लंबे समय से फैन्स कयास लगा रहे थे कि कटरीना मां बनने वाली हैं और कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे थे.
वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ की आखिरी रिलीज्ड फिल्म मेरी क्रिसमस थी और साथ ही कैटरीना अपने मेकअप और ब्यूटी ब्रांड के बाय कटरीना के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इसके अलावा विक्की कौशल की आखिरी रिलीज़ 'छावा' थी, इसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की भूमिका निभाई थी.
विक्की संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' पर भी काम कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आएंगे.
