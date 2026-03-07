Kashyap Mudra: मेंटल हेल्थ के लिए रामबाण है ये योग मुद्रा, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग करती है कम, जानिए तरीका

Kashyap Mudra: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है. कुछ आसान योग अभ्यास मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं..

Kashyap Mudra: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है. काम का बढ़ता बोझ, जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता की वजह से कई लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लगातार ज्यादा सोचने से मन अशांत रहता है और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है. कुछ आसान योग अभ्यास मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं.

इन्हीं में से एक प्रभावी योग मुद्रा है कश्यप मुद्रा (Kashyap Mudra) जिसे कवच मुद्रा भी कहते हैं. ये मानसिक शांति मेंटल हेल्थ के लिए रामबाण मानी जाती है. इससे आपको स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग की समस्या से भी राहत मिल सकती है. आइए जानें इस खास योग मुद्रा के बारे में...

क्या हैं कश्यप मुद्रा के मुख्य फायदे?

तनाव और चिंता कम करे: कश्यप मुद्रा का नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है, यह मुद्रा शांति का अनुभव कराता है. इससे दिमाग को स्थिरता और स्पष्टता मिलती है.

यह भी पढ़ें: 4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training

ध्यान और एकाग्रता बढ़ाए: इसके अलावा इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, छात्रों और पेशेवरों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है.



नकारात्मकता होती है दूर: यह शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, जो नकारात्मक विचारों को दूर रखती है. इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है और डिप्रेशन, तनाव और अनजाने डरों को दूर करने में फायदेमंद है.

पाचन बनाए बेहतर: इसके अलावा इस योगासन से पेट की समस्याओं जैसे गैस, कब्ज और अपच को दूर करने में सहायता मिलती है. अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये मुद्रा रोज करें.

हार्मोनल असंतुलन और फेफड़ों की क्षमता: वहीं कश्यप मुद्रा श्वास प्रणाली को सुधारती है और फेफड़ों को मजबूत करती है. साथ ही यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करती है, जिससे अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं.

कैसे करें कश्यप मुद्रा?

इसके लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में आराम से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रखें. इसके बाद अंगूठे को पास की दो उंगलियों के बीच में दबाएं. फिर, चारों उंगलियों को हथेली के साथ दबाकर रखें. अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आंतरिक शांति पर फोकस करें. इस पोजिशन में कम से कम 10 मिनट के लिए बैठें.

इन बातों का रखें ध्यान

इस मुद्रा को खाली पेट करें.

शुरुआत में आरामदायक समय सीमा से शुरू करें.

अगर किसी शारीरिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लें.

नोट- कश्यप मुद्रा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत साधन माना जाता है. इसे अपने योग अभ्यास में शामिल करके आप तनावमुक्त जीवन और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से