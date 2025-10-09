Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
लाइफस्टाइल
महिलाएं पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को चांद देखकर व्रत खोलती हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो करवा चौथ का व्रत कुछ मीठे से खाकर ही खोलना चाहिए.
देश में करवाचौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करने के साथ ही पति के लिए निर्जला व्रत करती हैं. इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, जिसमें सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भगवान शिव और मां पार्वती से कामना करते हैं. यह व्रत पति-पत्नी के रिश्ते में स्नेह और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है.
महिलाएं पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को चांद देखकर व्रत खोलती हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो करवा चौथ का व्रत कुछ मीठे से खाकर ही खोलना चाहिए. इसके साथ ही पूरे दिन खाली पेट रहने की वजह से व्रत का पारण करने के बाद कुछ हल्का फुल्का ही खाएं. वहीं व्रत से पहले सरगी में भी एक्सपर्ट्स महिलाओं को हेल्दी चीजें खाने की सलाह देते हैं, जिससे पूरे दिन व्रत में कोई दिक्कत न आए. आइए जानते हैं व्रत की थाली में कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए...
एक्सपर्ट्स की मानें तो करवा चौथ के व्रत पर शाम के समय दूध से बनी मिठाई का सेवन करें. इसके साथ ही ताजे फल, संतरा, पाइनएप्पल, अनार, ड्राइफ्रूट्स, बादाम, अखरोट और किशमिश में डाइट में शामिल करें. इसके साथ ही नारियल पानी पिये. ये मिनरल्स हैं, जो आपकी
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत खोलते ही भारी खाना न खाएं. वहीं व्रत कुछ मीठा खाकर खोले. इसमें मीठाई या खीर भी शामिर कर सकते हैं. यह बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है. साथ ही पेट को हल्का बनाए रखता है.
करवा चौथ का व्रत पारण यानी व्रत पूर्ण होने के बाद ऑयली और तला हुआ खाना खाने से परहेज करें. इससे पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसके अलावा समोसा, बर्गर और पिज्जा से भी बचना चाहिए. यह आपके पेट पर भारी पड़ सकते हैं. इसके अलावा व्रत के बाद नॉनवेज से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.
