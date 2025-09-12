Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत के नहाय खाय पर नोनी का साग खाने का है खास नियम, यहां देखें इसकी आसान रेसिपी

Jitiya Vrat Nahay Khay Food: जितिया व्रत, इस साल 14 सितंबर को रखा जाएगा. इसके ठीक एक दिन पहले नहाय-खाय की परंपरा है और इसमें व्रती महिलाएं नोनी साग खाती हैं. आइए इस लेख में हम आपको नोनी साग की रेसिपी बताते है.

Jitiya Vrat Nahay Khay Food: जितिया व्रत, पुत्र की लंबी आयु के लिए मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है. इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रख संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. जितिया के एक दिन पहले नहाय-खाय होता है, जिसमें कुछ विशेष पकवान बनाए और खाए जाते हैं. इस दिन नोनी का साग खाने(Noni Saag Recipe In Hindi) की भी विशेष परंपरा है, जिसकी रेसिपी आज हम आपको बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कि बिहारी स्टाइल में नोनी का साग कैसे बनाया जाता है.

नोनी का साग बनाने के लिए जरूरी सामग्री

1 गुच्छा नोनी का साग

2-3 हरी मिर्च

सरसों का तेल

2 सूखे लाल मिर्च

जीरा और मेथी दाना

हल्दी पाउडर

नमक स्वादानुसार

नोनी का साग कैसे बनाएं?

नोनी के साग को सबसे पहले धो कर साफ कर लें.

फिर, इसकी पत्तियों को तोड़कर अलग करें और इसे बारीक काट लें.

इसके बाद, मध्य फ्लेम पर एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गरम करें. इसमें जीरा और मेथी दाना डालकर हल्का ब्राउन होने तक इंतजार करें.

अब, इसमें कटी हुई हरी मिर्च या सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं.

इसके बाद, कड़ाही में कटा हुआ नोनी का साग डालकर स्वादानुसार नमक और हल्दी डालें.

साग को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि नमक और मसाले उसमें पूरी तरह से मिल जाएं.

फिर, धामी आंच करके कड़ाही को ढक दें.

यह भी पढ़ें- ये फूड्स खून में वसा का स्तर बढ़ाकर नसों को करते हैं ब्लॉक, हाई कोलेस्ट्रॉल में कभी न खाएं

इस तरह साग को तब तक पकाएं जब तक उसका पानी सूख कर साग नरम न हो जाए.

नोनी का साग पकाने में आपको लगभग 5-10 मिनट का समय लगेगा. इसके बीच-बीच में साग को चलाते रहें, ताकि वह जले नहीं.

जब साग अच्छी तरह से पक जाए, तो गैस बंद कर दें.

बस आपका नोनी का साग बनकर तैयार है. आप इसे जितिया व्रत के नहाय-खाय पर चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.