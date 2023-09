Bridal Weight loss Tips: एक हफ्ते में पेट में जमी चर्बी पिघल कर आ जाएगी बाहर, रोज पी लें इन मसालों का पानी

Fat Loss Diet Chart: अगर आप एक वीक में अपने शरीर की चर्बी खासकर पेट की गायब करना चाहते हैं तो एक जादुई हर्बल ड्रिंक बहुत काम आएगा.

डीएनए हिंदीः अगर आपकी एक वीक में शादी है या आप किसी ओकेजन के लिए वेट लॉस (Weight Loss) करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जादुई हर्बल ड्रिंक (Magical Herbal drink) लाएं हैं जो आसानी से आपकी पूरे शरीर ही नहीं पेट पर जमी जिद्दी चर्बी को पिघला (Melt fat from whole body and stomach) कर बाहर कर देगा.

वेट कम करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें खानपान पर कंट्रोल करने के साथ ही एक्सरसाइज जरूरी है. अगर एक्सारसाइज के साथ आप ये देसी नुस्खा अपना लें तो एक वीक में आपका कम से कम दो से तीन किलो तक कम हो सकता है. खास बात ये है कि आपको इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, घर के किचन में रखे कुछ मसाले ही आपके काम आएंगे. तो चलिए जानें ये नुस्खा क्या है और इस हर्बल ड्रिंक को घर पर कैसे बनाएं और किस समय पीएं.

Weight Loss: इन 2 विटामिन की कमी से नहीं घटता है वेट, ऐसे दूर करें Vitamins deficiency

रोज पिएं इन मसालों का पानी, गायब होगा एक्स्ट्रा फैट(Drink water of these spices daily, extra fat will disappear)

मसाले खाने का स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं. कुछ मसालों की तासीर ऐसी होती है कि वो शरीर में जमी चर्बी को पिघलाने में कारगर होते हैं. यहां बात हम जीरा, इलायची, सौंफ, तेजपत्ता, अजवाइन से बनने वाला ये ड्रिंक आपकी पेट की जिद्दी से जिद्दी चर्बी को पिघलाकर बारह करने का दम रखता है. ठंड में इसे पीना शरीर को गर्मी भी देगा और जोड़ों में होने वाले दर्द को भी दूर करेगा. खास बात ये है कि ये नुचरल हर्बल ड्रिंक एंटीऑक्सीडेंट्एं, एंटी इंफ्लेमेटरीए एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-एलर्जिक गुणों से भरपूर हैं.

ऐसे बनाएं ये जादुई ड्रिंक (Make Magical Fat Loss drink )

सारी सामग्री को एक-एक चम्मच लेकर रातभर के लिए पानी में भीगा दें और अगले दिन सुबह इसे उबालें और तेजपत्ता को अलग कर सारी साम्रग्री को चबा कर खा लें और इसके पानी को काढे की तरह चुस्की लेते हुए पींए. ध्यान रहे इसे थोड़ा-थोड़ा सिप कर पीएं और गर्म पीएं. तभी चर्बी पिघलेगी.

ब्लड से वसा और ग्लूकोज को सोख लेती है ये भूसी, हाई कोलेस्ट्रॉल-डायबिटीज का है तगड़ा इलाज

इस डिंक्र के साथ इस तरह की डाइट लेना करें शुरू

सुबह उठने पर आप काढ़ा पीने से पहले और बाद में करीब 1 से दो घंटे कुछ न लें. इसके बाद नाश्ते में दो एग व्हाइट ग्रीन सब्जियां और सलाद के पत्ते के साथ खाएं. आप चाहें तो स्प्राउंट्स, चिला, या ओट्स भी ले सकते हैं.

नाश्ते से लंच के बीच 3 घंटे का रखें अंतर

लंच में आप ओट्स के आटे या मल्टीग्रेन आटे की दो रोटी लें और साल में एक बड़ा बाउल दाल, एक बड़ी प्लेट सलाद और हरी पत्तेदारी सब्जी का लें. साथ में दही या छाछ पीएं.

लंच के करीब 4 घंटे बाद आप ईवनिंग स्नैक्स लें

ईवनिंग स्नैक्स में आप कुछ नट्स, सूरजमूखी या कद्दू के बीज भूनकर खाएं. आप चाहें तो पापकार्न भी ले सकते हैं.

Heart Friendly Salads: हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी तक को कंट्रोल करते हैं ये 5 हेल्‍दी और टेस्‍टी सलाद

शाम को सात बजे तक डिनर जरूर कर लें

शाम को सात बजे आप ग्रिल्ड चिकन या पनीर के साथ बड़ा बाउल सालद और एक रोटी खाएं. साथ में गर्म दूध सोते समय पी लें.

ये डाइट आपके वेट को एक वीक में कम से दो से तीन किलो तक कम कर देगी.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.