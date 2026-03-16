Child Free Lifestyle: करियर, खर्च या जिम्मेदारी का डर... क्यों आधे से ज्यादा जापानी युवा नहीं चाहते बच्चे?

Child Free Lifestyle: जापान में घटती जन्मदर के बीच एक नई सर्वे रिपोर्ट ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है. हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार देश में बड़ी संख्या में युवा अब माता-पिता बनने से बचना चाहते हैं. आखिर इसके पीछे वजह क्या है? यहां पढ़ें रिपोर्ट..

Child Free Lifestyle: जापान में लगातार घट रही जन्मदर के बीच एक नई सर्वे रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब बड़ी संख्या में युवा माता-पिता बनना नहीं चाहते. दिसंबर 2025 में रोहतो फार्मास्यूटिकल द्वारा कराए गए सर्वे में पता चला कि 18 से 29 साल के अविवाहित युवाओं में से 62.6% ने कहा कि वे बच्चे नहीं चाहते. 2024 में यह आंकड़ा 56.6% था. इससे पता चलता है कि युवाओं में “चाइल्ड-फ्री लाइफस्टाइल” की सोच तेजी से बढ़ रही है.

इस सर्वे में 400 युवाओं से बात की गई. उन्होंने बताया कि महंगाई, करियर पर असर और बच्चों की जिम्मेदारी जैसे कारणों से वे माता-पिता बनने से बचना चाहते हैं. कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गर्भावस्था और बच्चों की परवरिश से जुड़ी मुश्किलें देखकर उनकी चिंता और बढ़ जाती है.

महिलाओं में बच्चों के प्रति अनिच्छा ज्यादा

लिंग के आधार पर देखें तो महिलाओं में बच्चों के प्रति अनिच्छा ज्यादा पाई गई, सर्वे के अनुसार, 64.7 प्रतिशत महिलाएं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहतीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 60.7 प्रतिशत रहा. 2020 में जब यह सर्वे शुरू हुआ था, तब पहली बार महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक दर्ज किया गया है. यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है. 2020 में जहां केवल 44 प्रतिशत युवाओं ने बच्चे नहीं चाहने की बात कही थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा पहली बार 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंचकर 55.2 प्रतिशत हो गया था.

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युवाओं को बेहतर सहयोग देने की जरूरत

जापान टुडे के अनुसार, सर्वे के बाद कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि नतीजे बताते हैं कि युवाओं को परिवार शुरू करने से पहले ज्यादा सहयोग और सही जानकारी की जरूरत है. समाज और कार्यस्थलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिससे युवा करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने को लेकर ज्यादा भरोसा महसूस करें. घटती जन्मदर को देखते हुए जापान सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें बच्चों की देखभाल के लिए भत्ता बढ़ाना, मातृत्व और पितृत्व अवकाश के दौरान अतिरिक्त लाभ देना और परिवारों को आर्थिक मदद देना जैसे कदम शामिल हैं.

इसके बावजूद स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में जापान में केवल 705,809 बच्चों का जन्म हुआ, जो लगातार दसवें वर्ष का रिकॉर्ड निचला स्तर है.

जनसंख्या में गिरावट और तेज हो सकती है तेज: जापानी प्रधानमंत्री

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने फरवरी में इस संकट को “मूक आपातकाल (साइलेंट इमरजेंसी)” बताया था. उनका कहना है कि अगर जन्मदर में गिरावट जारी रहती है तो इससे देश की आर्थिक और सामाजिक शक्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जापान युवाओं की आर्थिक असुरक्षा, काम-जीवन संतुलन और परिवार से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों को हल नहीं करता, तो आने वाले वर्षों में जनसंख्या में गिरावट और तेज हो सकती है. इनपुट-आईएएनएस

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