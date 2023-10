Cholesterol Control: इस पत्ते की चाय से हफ्तेभर में कम होगा गंदा कोलेस्ट्रॉल, खुल जाएगी नसों की ब्लॉकेज

Cholesterol Control Remedy: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए लोग कई तरह की दवाएं लेते हैं और कई घरेलू उपाय भी आजमाते हैं. आप इन पत्तों की चाय से भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः ब्लड में कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) बढ़ जाने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके नसोंं में जमा होने की वजह से हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां (Bad Cholesterol Problem) हो सकती हैं. लोगों के लाइफस्टाइल में आए बदलाव के कारण नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) बढ़ जाता है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल (How To Control High Cholesterol) करने के लिए लोग कई तरह की दवाएं लेते हैं और कई घरेलू उपाय भी आजमाते हैं. आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक ऐसी चाय के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा. दरअसल, हम जामुन के पत्तों की चाय की बात कर रहे हैं. आप जामुन के पत्तों से बनी चाय (Jamun Leaf Tea for Cholesterol) को हफ्ते भर पीएं. इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा. आइये आपको इस चाय के फायदे और इसे बनाने की रेसिपी के बारे में बताते हैं.

हाई यूरिक एसिड से किडनी में बनती है प्यूरीन की पथरी, आंवला खाते ही पिघलकर हो जाएगी बाहर

कोलेस्ट्रॉल के लिए जामुन की पत्तियां (Tips To Control Bad Cholesterol)

जामुन के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इन पत्तों की नियमित चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. इसे पीने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से भी बचे रह सकते हैं.

ऐसे तैयार करें जामुन के पत्तों की चाय (Jamun leaf Tea Recipe)

- जामुन के पत्तों की चाय बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी को उबालें और इसमें जामुन की पत्तियों को डालें.

- आप चाय बनाने के लिए जामुन के पत्तों के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कप पानी में एक चम्मच पाउडर डालें.

- पानी के अच्छे से उबल जाने के बाद इसे कप में छान लें. आप इस पानी में नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं. इसे तैयार करने के बाद इसे पीएं. यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फायदा करता है.

जामुन के पत्तों की चाय से मिलेंगे कई फायदे

- यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही चर्बी घटाने में भी मदद करती है. वेट लॉस के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं.

- ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी जामुन के पत्तों की चाय अच्छी होती है. यह इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी फायदेमंद होती है.

- स्ट्रेस को कम करने और लिवर की सेहत के लिए भी इस चाय को पी सकते हैं. इससे फायदा होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.