Health Alert : क्या कुत्ते-बिल्ली के साथ एसी रूम में सोना सही है? खबर पढ़कर फटी रह जाएंगी आंखें

क्या आप अपने कुत्ते या बिल्ली को अपने एसी रूम में रखते हैं, अगर हां तो आपके लिए ही ये खबर है.

Is it safe for pets to sleep in an AC room?