Tech Neck Syndrome: कहीं आपकी गर्दन समय से पहले बूढ़ी तो नहीं हो रही? ये लक्षण दिखे तो समझ लें खतरा बढ़ गया है

क्या आपकी गर्दन-कंधे में जकड़न बढ़ इन दिनों आपको परेशान कर रही है तो इसकी वजह गंभीर भी हो सकती है. खास कर तब और जब आप लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल पर रहते हैं. कुछ संकेत अगर आपको महसूस हो रहे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये Tech Neck Syndrome का खतरा हो सकता है.

Is your neck showing signs of premature aging?

दिन-रात लैपटॉप और मोबाइल प काम से शरीर पर इसका असर धीरे-धीरे सामने आ रहा है. घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने वालों में गर्दन दर्द, पीठ की जकड़न और सिरदर्द आम हो गया है. मेडिकल भाषा में इसे Tech Neck Syndrome कहा जाता है एक आधुनिक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है.

टेक नेक सिंड्रोम क्या है?

टेक नेक सिंड्रोम वह स्थिति है, जिसमें स्क्रीन देखने के लिए सिर को लगातार आगे झुकाए रखने से गर्दन की मांसपेशियों और रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. शोध बताते हैं कि सिर जितना आगे झुकता है, गर्दन पर भार उतना ही बढ़ता जाता है. कभी-कभी 25–30 किलो तक का दबाव.

इसके लक्षण जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं

लगातार गर्दन और कंधों में दर्द सिरदर्द और आंखों में भारीपन ऊपरी पीठ में अकड़न लंबे समय तक बैठने पर थकान गर्दन घुमाने में परेशानी

अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बदल सकती है.

टेक नेक के मुख्य कारण

स्क्रीन आंखों के स्तर से नीचे होना

लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना

बिना ब्रेक लगातार बैठना

गलत कुर्सी और खराब पोस्चर

मोबाइल और टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल

विशेषज्ञ मानते हैं कि टेक नेक सिर्फ ऑफिस वर्कर्स नहीं, बल्कि छात्रों और किशोरों में भी तेजी से बढ़ रहा है.

कैसे मिलती है राहत

सरल व्यायाम तुरंत राहत देते हैं और गर्दन को धीरे-धीरे आगे-पीछे झुकाना, दाएं-बाएं हल्का घुमाव, कंधों को ऊपर-नीचे करना चाहिए. दिन में 2–3 बार 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें. ये व्यायाम मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और रक्त संचार बेहतर बनाते हैं.



सही पोस्चर और सेटअप क्यों जरूरी है

स्क्रीन आंखों के स्तर पर रखें

कोहनी 90–100 डिग्री पर हों

पैर ज़मीन पर सीधे टिके हों

लैपटॉप स्टैंड + बाहरी कीबोर्ड का उपयोग करें

छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े फायदे देते हैं.



क्या यह नई महामारी बन रही है?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्क्रीन-टाइम कंट्रोल नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में टेक नेक युवाओं में सबसे आम मस्कुलोस्केलेटल समस्या बन सकती है. इसका असर काम करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.



कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर व्यायाम और पोस्चर सुधार के बावजूद दर्द लगातार बना रहे या हाथों में झनझनाहट हो और गर्दन जकड़ने लगे तो ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें.

