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झड़ते बालों से गंजेपन का बढ़ रहा रिस्क? जानिए क्या सच में माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल फिर से उगा सकती है बाल

What Is Microneedling gor Hair Fall? क्या जहां से बाल झड़ गए हैं, वहां दोबारा उग सकते हैं? एक तरीका तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोग हेयर एक्सपर्ट “गेम चेंजर” बता रहे हैं. लेकिन क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ उम्मीद बेच रहा है? नई रिपोर्ट्स क्या बता रही?

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ऋतु सिंह

Updated : May 06, 2026, 01:03 PM IST

झड़ते बालों से गंजेपन का बढ़ रहा रिस्क? जानिए क्या सच में माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल फिर से उगा सकती है बाल

Can microneedling and rosemary oil bring back hair to a bald scalp?

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बालों के झड़ने से परेशान लोगों के बीच माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. यह तरीका स्कैल्प को सक्रिय कर बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग होता है और सही उपयोग बेहद जरूरी है. माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल का संयोजन बालों की जड़ों को सक्रिय कर सकता है, खासकर शुरुआती हेयर लॉस में. लेकिन यह सभी के लिए कारगर नहीं है. सही तकनीक, कारण की पहचान और विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसका उपयोग नुकसान भी पहुंचा सकता है.
माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल क्यों हो रहे हैं ट्रेंड?

बालों के झड़ने से परेशान लोग अब पारंपरिक तेल और शैंपू से आगे बढ़कर नए तरीकों की तरफ जा रहे हैं. माइक्रोनीडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्कैल्प पर बेहद छोटे-छोटे माइक्रो पंक्चर किए जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. जब इसे रोजमेरी ऑयल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जड़ों तक पोषण पहुंचाने में मदद कर सकता है. इसका असर खासतौर पर उन लोगों में देखा गया है, जिनका हेयर लॉस शुरुआती स्टेज में है.

बालों की जड़ों पर कैसे काम करता है यह तरीका?

इस तकनीक का फोकस बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करना है. माइक्रोनीडलिंग से शरीर की हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है, जिससे नए बाल उगने के संकेत मिलते हैं. रोजमेरी ऑयल स्कैल्प की सेहत सुधारने में मदद करता है और जड़ों को मजबूत बना सकता है. दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जिसमें बालों की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है.

हर किसी के लिए क्यों नहीं है यह उपाय?

यह समझना जरूरी है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं है.अगर बाल झड़ने की वजह हार्मोनल समस्या, आयरन की कमी या कोई बीमारी है, तो सिर्फ यह तरीका काम नहीं करेगा. गलत तरीके से माइक्रोनीडलिंग करने पर स्कैल्प को नुकसान भी हो सकता है. इसलिए विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है.

आपकी जेब और समय पर क्या असर पड़ेगा?

बालों के इलाज में लोग अक्सर महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट पर खर्च करते हैं. यह तरीका तुलनात्मक रूप से सस्ता हो सकता है, लेकिन इसमें समय और नियमितता की जरूरत होती है. अगर सही तरीके से न किया जाए, तो पैसा और समय दोनों बर्बाद हो सकते हैं. यानी समझदारी से किया गया छोटा निवेश ही बेहतर परिणाम दे सकता है. लेकिन हमेशा स्पेशलिस्ट से ही ये काम कराएं, ताकि इंफेक्शन के चांस न रहें.

ये बात समझ लें

बाल झड़ना सिर्फ फिजिकल समस्या नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भी जुड़ा होता है. ऐसे में लोग जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में हर ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं. लेकिन असली समाधान तब मिलता है जब आप कारण को समझकर इलाज करते हैं, न कि सिर्फ लक्षण को.

माइक्रोनीडलिंग और रोजमेरी ऑयल का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर शुरुआती हेयर लॉस में. लेकिन इसे चमत्कार समझना गलत होगा. सही जानकारी, धैर्य और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ही बालों की असली देखभाल है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी केवल आपके जानकारी के लिए लिखी गई है. ये कोई एक्सपर्ट सलाह नहीं है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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