Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खर्राटे लेती हैं? चिकित्सा विज्ञान इस बारे में क्या कहता है?

खर्राटे एक बीमारी है और ज्यादातर आदमी ही खर्राटे लेते हैं. ऐसा क्यों कि महिलाएं से ज्यादा मर्द खर्राटे लेते है. आइए जानते हैं इसके पीछे मेडिकल साइंस क्या कहता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 31, 2026, 11:27 AM IST

क्या महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खर्राटे लेती हैं? चिकित्सा विज्ञान इस बारे में क्या कहता है?

Is it true that women snore less than men?

खर्राटे नींद में खलल डालते हैं और खराब स्वास्थ्य का संकेत हैं. अक्सर कम उम्र के लोगों में भी खर्राटे लेते हैं लेकिन 40 की उम्र के बाद ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. पुरुष और महिलाएं दोनों ही खर्राटे लेते हैं. लेकिन पुरुष महिलाओं से अधिक खर्राटे लेते हैं? पुरुष महिलाओं की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक खर्राटे लेते हैं. हालांकि उम्र के साथ महिलाओं को भी खर्राटे आने लगते हैं, लेकिन पुरुष इससे अधिक प्रभावित होते हैं. इसके कई कारण हैं.

खर्राटे नींद में खलल डालते हैं और खराब स्वास्थ्य का संकेत हैं. यह समस्या 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक आम है. पुरुष और महिलाएं दोनों ही खर्राटे लेते हैं. लेकिन क्या पुरुष महिलाओं से अधिक खर्राटे लेते हैं? आइए इस प्रश्न पर चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है, इसे विस्तार से समझते हैं. पुरुष महिलाओं की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक खर्राटे लेते हैं. हालांकि उम्र के साथ महिलाओं को भी खर्राटे आने लगते हैं, लेकिन पुरुष इससे अधिक प्रभावित होते हैं. इसके कई कारण हैं.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पुरुषों में अत्यधिक खर्राटे आने के कई कारण हो सकते हैं. यह बात दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रवि महार ने समझाई है.

डॉ. रवि बताते हैं कि पुरुषों के गले में वायुमार्ग महिलाओं की तुलना में पतले होते हैं. इससे नींद के दौरान अधिक कंपन होता है, जिसके कारण खर्राटे आते हैं. महिलाओं में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन वायुमार्ग की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं. यही कारण है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं कम खर्राटे लेती हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने से यह समस्या बढ़ जाती है. एक अन्य कारण यह है कि पुरुषों के गले और उसके आसपास की मांसपेशियों में महिलाओं की तुलना में अधिक वसा होती है. यह भी उनके खर्राटों का कारण बनता है.
 
खर्राटे का मतलब है कि आपके श्वसन मार्ग, यानी नाक और गला, पूरी तरह से खुले नहीं हैं. इससे सांस लेते और छोड़ते समय गले के ऊतकों में कंपन होता है. यही कारण है कि आपको खर्राटे आते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोटापा, टॉन्सिल की समस्या, नाक की हड्डी में खराबी और नींद की कमी.
 
डॉ. रवि बताते हैं कि कभी-कभार हल्की खर्राटे आना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह लगातार होता रहे तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है. इस स्थिति में सोते समय कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है.
 
अपने वजन को नियंत्रण में रखें. सोने से पहले शराब न पिएं. करवट लेकर सोएं. धूम्रपान छोड़ दें. अगर आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, तो इलाज करवाएं.

