FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी भारत की धड़कन और आत्मा- अमित शाह, यूपी विकसित भारत का इंजन बनेगा, यूपी में आज कानून व्यवस्था की चर्चा, यूपी पहले बीमारू राज्य बनाया था, योगी जी के नेतृत्व में यूपी का विकास, पिछली सरकारों में यूपी बीमारू राज्य था- शाह | यूपी भारत के विकास का ग्रोथ इंजन, यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली, यूपी दिवस कार्यक्रम में CM योगी ने कहा, यूपी में विरासत और विकास दोनों, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश, यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था- CM योगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

क्या आप कार में प्लास्टिक की पानी की बॉटल में रखा पानी हमेशा पीते रहते हैं. अगर आपकी ये आदत है तो समझ लें ये आदत आपको किस तरह के नुकसान दे सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 24, 2026, 01:31 PM IST

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

Is it safe to drink water from a plastic bottle left in a car?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कार में रखी प्लास्टिक की पानी की बोतल से सफर के दौरान पानी पीना बहुत आम बात है. लेकिन इस आदत को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और रिसर्च लगातार चेतावनी दे रहे हैं. सवाल सिर्फ स्वाद या बदबू का नहीं, बल्कि शरीर में धीरे-धीरे पहुंचने वाले खतरनाक केमिकल्स का है.

गर्मी और प्लास्टिक बढ़ता है जोखिम

कार जब धूप में खड़ी रहती है तो अंदर का तापमान 60–70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रिसर्च बताती हैं कि इतनी गर्मी में प्लास्टिक की बोतलों से BPA (Bisphenol-A) और फ्थेलेट्स जैसे केमिकल पानी में घुलने लगते हैं. ये केमिकल एंडोक्राइन डिसरप्टर माने जाते हैं, यानी ये शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं.

हार्मोन और फर्टिलिटी पर असर

कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह सामने आया है कि BPA जैसे तत्व शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं. इससे महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी में कमी पीरियड्स और थायरॉइड से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए यह जोखिम और ज्यादा माना जाता है. इसके अलावा भी ये समस्याएं हो सकती हैं,

  1. पेट और इम्यून सिस्टम पर प्रभाव
  2. गर्मी में रखी बोतल का पानी पीने से कुछ लोगों को
  3. पेट दर्द
  4. एसिडिटी
  5. डायरिया
  6. उल्टी

वजह है प्लास्टिक से निकलने वाले माइक्रो-पार्टिकल्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो गर्म वातावरण में तेजी से बढ़ती है.

कैंसर का कनेक्शन: सीधा नहीं, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं

हालांकि यह कहना कि सिर्फ कार में रखी बोतल का पानी कैंसर कर देगा, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है. लेकिन लंबे समय तक BPA और माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क को कई रिसर्च संभावित कैंसर रिस्क फैक्टर मानती हैं. यानी खतरा तुरंत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता है.

भविष्य का नजरिया: आदत बदलना जरूरी

आज दुनिया भर में प्लास्टिक फ्री और BPA-फ्री विकल्पों पर जोर बढ़ रहा है. स्टेनलेस स्टील, तांबे या कांच की बोतलों को सुरक्षित माना जाता है, खासकर यात्रा के दौरान. कई देशों में कार में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बोतलों के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहे हैं.

कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना तुरंत जानलेवा नहीं है, लेकिन यह एक धीमा स्वास्थ्य जोखिम जरूर है. बेहतर है कि इस आदत को सुविधाजनक नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्पों से बदला जाए. क्योंकि सेहत के मामले में “चलता है” वाला रवैया भविष्य में महंगा पड़ सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
MORE
Advertisement