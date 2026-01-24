क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

क्या आप कार में प्लास्टिक की पानी की बॉटल में रखा पानी हमेशा पीते रहते हैं. अगर आपकी ये आदत है तो समझ लें ये आदत आपको किस तरह के नुकसान दे सकती है.

Is it safe to drink water from a plastic bottle left in a car?

कार में रखी प्लास्टिक की पानी की बोतल से सफर के दौरान पानी पीना बहुत आम बात है. लेकिन इस आदत को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और रिसर्च लगातार चेतावनी दे रहे हैं. सवाल सिर्फ स्वाद या बदबू का नहीं, बल्कि शरीर में धीरे-धीरे पहुंचने वाले खतरनाक केमिकल्स का है.

गर्मी और प्लास्टिक बढ़ता है जोखिम

कार जब धूप में खड़ी रहती है तो अंदर का तापमान 60–70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रिसर्च बताती हैं कि इतनी गर्मी में प्लास्टिक की बोतलों से BPA (Bisphenol-A) और फ्थेलेट्स जैसे केमिकल पानी में घुलने लगते हैं. ये केमिकल एंडोक्राइन डिसरप्टर माने जाते हैं, यानी ये शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं.

हार्मोन और फर्टिलिटी पर असर

कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह सामने आया है कि BPA जैसे तत्व शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं. इससे महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी में कमी पीरियड्स और थायरॉइड से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए यह जोखिम और ज्यादा माना जाता है. इसके अलावा भी ये समस्याएं हो सकती हैं,

पेट और इम्यून सिस्टम पर प्रभाव गर्मी में रखी बोतल का पानी पीने से कुछ लोगों को पेट दर्द एसिडिटी डायरिया उल्टी

वजह है प्लास्टिक से निकलने वाले माइक्रो-पार्टिकल्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो गर्म वातावरण में तेजी से बढ़ती है.

कैंसर का कनेक्शन: सीधा नहीं, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं

हालांकि यह कहना कि सिर्फ कार में रखी बोतल का पानी कैंसर कर देगा, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है. लेकिन लंबे समय तक BPA और माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क को कई रिसर्च संभावित कैंसर रिस्क फैक्टर मानती हैं. यानी खतरा तुरंत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता है.

भविष्य का नजरिया: आदत बदलना जरूरी

आज दुनिया भर में प्लास्टिक फ्री और BPA-फ्री विकल्पों पर जोर बढ़ रहा है. स्टेनलेस स्टील, तांबे या कांच की बोतलों को सुरक्षित माना जाता है, खासकर यात्रा के दौरान. कई देशों में कार में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बोतलों के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहे हैं.

कार में रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना तुरंत जानलेवा नहीं है, लेकिन यह एक धीमा स्वास्थ्य जोखिम जरूर है. बेहतर है कि इस आदत को सुविधाजनक नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्पों से बदला जाए. क्योंकि सेहत के मामले में “चलता है” वाला रवैया भविष्य में महंगा पड़ सकता है.

