लाइफस्टाइल

ब्रेस्ट पंपिंग से मां का दूध निकालना सुविधाजन है या जोखिम भरा? जानिए शिशु की सेहत पर इसका असर क्या होगा?

आजकल ज्यादातर न्यू मदर बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग के लिए पंप का इस्तेमाल करती हैं. ब्रेस्ट पंपिंग से दूध निकालकर बॉटल में भर को बेबीज को दिया जाता है. तो क्या ये ब्रेस्ट पंपिंग से दूध निकालकर बेबी को देना सही है या इसका नुकसान बेबी को उठना पड़ता है. चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 23, 2026, 02:03 PM IST

ब्रेस्ट पंपिंग से मां का दूध निकालना सुविधाजन है या जोखिम भरा? जानिए शिशु की सेहत पर इसका असर क्या होगा?

Is expressing breast milk with a breast pump convenient or potentially risky?

वर्किंग मदर्स ही नहीं, वो महिलाएं भी अब ब्रेस्टफिडिंग की जगह ब्रेस्ट पंप से दूध निकालकर बच्चों को पिला रही हैं जिन्हें अपने फिगर की ज्यादा टेंशन होती है. उन्हें लगाता है कि ब्रेस्ट पंप से दूध देने से उनके बेस्ट का साइज खराब नहीं होगा. वहीं वर्किंग लेडीज के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है. वे ब्रेस्ट पंप से दूध निकालकर फ्रीज कर देती हैं और जब बच्चे को जरूरत होती है उसे बॉटल के जरिए दे दिया जाता है. लेकिन क्या सच में ब्रेस्टफिंडिंग की जगह पंप से दूध निकाल कर बच्चे को देना सुविधाजनक है या इससे लॉन्गटर्म में बच्चे को नुकसान उठाना पड़ सकता है?

यही नहीं कई बार घर के बड़े-बुजुर्ग पंपिंग मिल्क को सही नहीं मानते. उनका कहना होता है कि पंप से निकाला गया दूध उतना ही पौष्टिक नहीं होता है या इससे ब्रे इंफेक्शन का खतरा रहता है. तो चलिए आज मेडिकल साइंस के अनुसार समझते हैं कि ब्रेस्ट पंपिंग सही है या नहीं.

ब्रेस्ट पंप क्या करता है और क्यों इस्तेमाल होता है?

ब्रेस्ट पंप असल में एक मशीन है जो ब्रेस्ट में मौजूद दूध को खुद पंप कर बाहर निकालती है इससे मां को जब भी लगता है दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है मां इस पंप की मदद से इसे निकाल कर फ्रीज कर देती है. और जब बच्चे को भूख लगती है तो इस दूध को नॉर्मल कर बॉटल में भर कर दे दिया जाता है.  

किसके लिए ये ब्रेस्ट पंपिंग मशीन है कारगर

  1. कामकाजी माताओं के लिए
  2. समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए
  3. जब मां और शिशु कुछ समय अलग हों
  4. स्तन में अत्यधिक दूध बनने (engorgement) की स्थिति में

 क्या पंप करने से दूध का पोषण कम हो जाता है?

नहीं इससे मां के दूध के पोषण पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है. डॉक्टर और मेडिकल रिसर्च के अनुसार दूध चाहे सीधे पिलाया जाए या पंप से निकाला जाए उसका पोषण मूल्य समान रहता है. प्रोटीन, फैट, एंटीबॉडी और जरूरी पोषक तत्व दूध में बने रहते हैं और ये कम नहीं होते.

कब हो सकती है दिक्कत

अगर मां का दूध निकालने के बाद सही तरीके से स्टोर न किया जाए. या उसी दूध को बार-बार गर्म कर के बच्चे को दिया जाए तो उस दूध की क्वालिटी खराब हो सकती है.  

कहीं इससे इंफेक्शन का खतरा तो नहीं होता है?

खतरा दूध को पंप से नहीं होता लेकिन लापरवाही से जरूर हो सकता है. अगर पंप के पार्ट्स ठीक से साफ न किए जाएं,दूध स्टोर करने के बर्तन सही न हो. बिना हाथ या ब्रेस्ट को साफ किए दूध निकाला जाए या जिस बॉटल में उसे दूध भरकर दिया जाए उसे सही तरीके से स्टरलाइज न किया जाए तो बैक्टीरियल इंफेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है. सही सफाई और स्टरलाइजेशन से यह खतरा लगभग खत्म हो जाता है.

क्या शिशु के लिए ये सुरक्षित है?

पंप से निकाला गया दूध शिशु के लिए पूरी तरह सुरक्षित और लाभकारी है, बशर्ते इसे सही तापमान पर स्टोर किया गया हो, तय समय के भीतर उपयोग किया जाए और  बार-बार गर्म न किया जाए. WHO और बाल रोग विशेषज्ञ इसे सुरक्षित मानते हैं.

ब्रेस्ट पंप न तो गलत है, न ही दूध पर इसका असर होता है लेकिन फिर भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि सीधी ब्रेस्टफीडिंग प्राथमिक रहे, पंप को सहायक विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

