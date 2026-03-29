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Corona Comeback: क्या कोरोना फिर लौट रहा है? यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत 23 देशों में फैला ‘सिकाडा’ वेरिएंट, लक्षण जान लें  

दुनिया ने अभी हाल के सालों में COVID-19 के खौफ से उबरना शुरू ही किया था कि अब एक नए वेरिएंट ने फिर से हलचल बढ़ा दी है. ‘सिकाडा’ नाम से चर्चित इस नए प्रकार को लेकर वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं, हालांकि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं बताई जा रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 29, 2026, 08:01 AM IST

Corona Comeback: क्या कोरोना फिर लौट रहा है? यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत 23 देशों में फैला ‘सिकाडा’ वेरिएंट, लक्षण जान लें  

Is Corona making a comeback? Photo Credit: AI

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कोविड-19 का यह नया रूप BA 3.2 सब-वेरिएंट के रूप में सामने आया है, जिसे अनौपचारिक रूप से ‘सिकाडा’ नाम दिया गया है. यह नाम एक ऐसे कीट से लिया गया है जो वर्षों तक जमीन के नीचे रहने के बाद अचानक बाहर आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट पहले भी मौजूद था, लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद फिर से सामने आने के कारण इस पर ध्यान दिया जा रहा है.

किन देशों में फैल रहा है संक्रमण?

इस वेरिएंट का पहला मामला 2024 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया था. इसके बाद यह अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत कम से कम 23 देशों तक पहुंच चुका है.
अमेरिका के लगभग 25 राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं. संक्रमण की पहचान यात्रियों की जांच, लैब सैंपल और वेस्टवॉटर सर्विलांस के जरिए हुई है, जो इसके संभावित तेजी से फैलने की ओर इशारा करता है.

वैज्ञानिक क्यों हैं चिंतित?

वैज्ञानिकों की चिंता की बड़ी वजह इस वेरिएंट में हुए म्यूटेशन हैं. ‘स्पाइक प्रोटीन’ में 50 से ज्यादा बदलाव पाए गए हैं.  मूल वुहान वायरस की तुलना में 70 से अधिक परिवर्तन दर्ज किए गए हैं. ये बदलाव इस संभावना को बढ़ाते हैं कि यह वेरिएंट शरीर की इम्यूनिटी या वैक्सीन से कुछ हद तक बच निकल सकता है. हालांकि इस पर अभी शोध जारी है.

लक्षण पुराने जैसे ही, लेकिन सतर्क रहना जरूरी

‘सिकाडा’ वेरिएंट के लक्षण अब तक सामने आए डेटा के अनुसार पुराने ओमिक्रॉन जैसे ही हैं:

  1. गले में खराश
  2. बुखार और खांसी
  3. थकान और सिरदर्द
  4. स्वाद और गंध का कम होना
  5. दस्त और शरीर में दर्द

यानी आम लोगों के लिए इसे पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन लापरवाही जोखिम बढ़ा सकती है.

क्या यह ज्यादा खतरनाक है?

अभी तक उपलब्ध शुरुआती शोध से संकेत मिलता है कि यह वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन यह पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा घातक है—ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घबराने की बजाय सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है.

क्या समझें आम लोग?

‘सिकाडा’ वेरिएंट की खबर भले चिंता बढ़ा रही हो, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.
सबसे जरूरी है सतर्कता, समय पर जांच, और स्वास्थ्य नियमों का पालन. महामारी ने हमें सिखाया है कि छोटी सावधानी भी बड़े खतरे को टाल सकती है.

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