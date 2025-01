लाइफस्टाइल

Love Vs Toxic Relationship Signs: लोकेशन या मोबाइल पासवर्ड पूछना प्यार है या फिर शक्की पार्टनर की निशानी?

What is Violation of privacy in relationship: हम डिजिटल युग में इस कदर फंस गए हैं कि इसका असर रिश्तों पर पड़ता नजर आ रहा है. स्मार्टफोन और ऐप्स के जरिए लोकेशन ट्रैक की जाती है. इतना ही नहीं, पासवर्ड मांगने से पार्टनर की निजता का उल्लंघन होता है. क्या ये सब प्यार है या निगरानी?