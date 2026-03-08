FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Useful Tricks: सिलेंडर में कितनी बची है गैस? इन आसान ट्रिक्स से मिनटों में चल जाएगा पता

Useful Tricks: सिलेंडर में कितनी बची है गैस? इन आसान ट्रिक्स से मिनटों में चल जाएगा पता

'कुछ टीम का असर दूसरों से ज्यादा है...' ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच ICC पर भड़के क्विंटन डिकॉक-डेविड मिलर

'कुछ टीम का असर दूसरों से ज्यादा है...' ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच ICC पर भड़के क्विंटन डिकॉक-डेविड मिलर

South Cinema 2026: खान्स और कपूर भी पीछे! ये हैं साउथ के सबसे महंगे सितारे, एक फिल्म की फीस उड़ा देगी होश

South Cinema 2026: खान्स और कपूर भी पीछे! ये हैं साउथ के सबसे महंगे सितारे, एक फिल्म की फीस उड़ा देगी होश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख

इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख

इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

IRCTC का 27 हजार में कश्मीर का 6 दिन का टूर, पैकेज में फ्लाइट, होटल, खाना और हाउसबोट रहना सब शामिल

IRCTC Kashmir Tour Packages: अगर आप बजट में कश्मीर घूमना चाहते हैं तो IRCTC का ‘ज्वेल्स ऑफ कश्मीर’ पैकेज आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं. 27 हजार के इस पैकेज में आप श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम तक घूम सकते हैं. इस पैकेज में फ्लाइट-होटल हाउसबोट पर रहना सब शामिल है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 08, 2026, 02:58 PM IST

IRCTC का 27 हजार में कश्मीर का 6 दिन का टूर, पैकेज में फ्लाइट, होटल, खाना और हाउसबोट रहना सब शामिल

IRCTC Kashmir Tour Packages (Photo Credit - AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में यात्रा प्रेमियों के लिए कश्मीर लंबे समय से एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है. बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और हरे-भरे मैदान इसे खास बनाते हैं. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने की योजना बनाते हैं. इसी बीच भारतीय रेलवे की पर्यटन इकाई ने यात्रियों के लिए एक संगठित और अपेक्षाकृत किफायती टूर पैकेज पेश किया है. इस पैकेज के जरिए लोग सीमित बजट में कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं.

पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि संगठित पैकेज टूर उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प होते हैं, जो यात्रा की योजना और बुकिंग की जटिलताओं से बचना चाहते हैं. ऐसे पैकेज में परिवहन, ठहरने और भोजन जैसी कई सुविधाएं पहले से शामिल होती हैं.

“ज्वेल्स ऑफ कश्मीर एक्स अमृतसर” पैकेज क्या है?

भारतीय रेलवे के पर्यटन विभाग ने “ज्वेल्स ऑफ कश्मीर एक्स अमृतसर” नाम से यह विशेष टूर पैकेज तैयार किया है. इसके तहत यात्रियों को कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने की योजना बनाई गई है. यह टूर लगभग 6 दिन और 5 रातों का है. इसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल किए गए हैं, जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं.

यात्रा की अवधि और शुरुआत

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह टूर 18 मार्च से शुरू होने वाला है. यात्री इस पैकेज के तहत अमृतसर से यात्रा शुरू कर सकते हैं. पहले चरण में यात्रियों को हवाई यात्रा के माध्यम से श्रीनगर पहुंचाया जाएगा. इसके बाद कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की गई है.

किन-किन जगहों पर घूम सकेंगे आप

इस टूर के दौरान यात्रियों को कश्मीर के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर ले जाया जाएगा. श्रीनगर की झीलें और हाउसबोट, गुलमर्ग की बर्फीली ढलानें, पहलगाम की घाटियां और सोनमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगी. ये सभी स्थान देश-विदेश के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

पैकेज की कीमत कितनी है?

इस टूर पैकेज की कीमत यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग तय की गई है. एकल यात्री के लिए पैकेज की लागत लगभग 38,900 रुपये है. यदि दो लोग साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 27,730 रुपये आता है. तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति शुल्क करीब 26,160 रुपये बताया गया है. बच्चों के लिए यह शुल्क लगभग 20,110 रुपये निर्धारित किया गया है.

पैकेज में कौन-कौन सी सुविधाएं शामिल

इस टूर पैकेज में यात्रियों के लिए कई बुनियादी सुविधाएं पहले से शामिल की गई हैं. इसमें हवाई यात्रा का खर्च भी जोड़ा गया है.कश्मीर के भीतर स्थानीय पर्यटन के लिए साझा टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था होगी. श्रीनगर और पहलगाम में होटल में ठहरने का प्रबंध किया गया है, जबकि एक रात हाउसबोट में रहने का अनुभव भी शामिल है. इसके अलावा पैकेज में 5 दिन का नाश्ता और 5 रात का भोजन भी शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त व्यवस्थाओं की चिंता कम रहती है.

क्यों खास हो सकता है यह पैकेज

पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार संगठित पैकेज टूर यात्रियों को समय और बजट दोनों के लिहाज से मददगार साबित हो सकते हैं. खासकर उन लोगों के लिए, जो पहली बार कश्मीर की यात्रा कर रहे हों. वसंत ऋतु में कश्मीर की वादियां खास तौर पर आकर्षक दिखती हैं. ऐसे में सही योजना और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था के साथ यह टूर कई यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बन सकता है.

नोट: टूर पैकेज की उपलब्धता, तारीख और कीमत समय के साथ बदल सकती है. यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक IRCTC पर्यटन वेबसाइट या अधिकृत स्रोत से नवीनतम जानकारी अवश्य जांच लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी
Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी
Women’s Day Gift Ideas: विमेंस डे पर 1000 में मां-बीवी और बहन को दें यूनिक गिफ्ट, कम बजट में उन्हें ऐसे फील कराएं स्पेशल
Women’s Day Gift Ideas: विमेंस डे पर 1000 में मां-बीवी और बहन को दें यूनिक गिफ्ट, कम बजट में उन्हें ऐसे फील कराएं स्पेशल
MORE
Advertisement
धर्म
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
MORE
Advertisement