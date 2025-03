Ipl 2025: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में सभी टीमें टीमें आपस में भिड़ेंगी. जीत-हार की खींचतान में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि फैंस को भी एंग्जायटी होने लगती है.

How To Deal With Cricket Anxiety: आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में मैदान पर टीमें आपस में भिड़ेंगी और सोशल मीडिया पर फैंस. क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों के लिए इमोशन बन गया है. ऐसे में लोग मैच के दौरान स्ट्रेस में आ जाते हैं. जीत-हार की खींचतान के बीच एंग्जाइटी होने लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, हम अपने पसंदीदा टीम और खिलाड़ी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. अगर आप भी आईपीएल मैच के दौरान एंग्जाइटी के शिकार होते हैं तो इन तरीकों से आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं.

मैच देखने के दौरान हो एंग्जायटी तो ऐसे करें दूर (Anxiety While Watch Cricket)

स्ट्रेस होने पर पानी पिएं

पानी हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने में मदद करता है. अगर आपको मैच के दौरान स्ट्रेस एंग्जायटी हो रही है तो बीच में पानी पिएं. पानी पीने से मानसिक और शारीरिक तनाव को कम कर सकते हैं.

आपस में बातचीत करें

मैच के दौरान आप आपस में बातचीत करके माइंड को डायवर्ट कर सकते हैं. मैच के बीच चिल्लाएं या गुस्साएं नहीं बल्कि आपस में बात करें.

उल्टी गिनती गिनना शुरू करें

मैच ऐसी स्थिति में फंस जाए कि जीत-हार कुछ भी हो सकता है तो आपको ऐसे में उल्टी गिनती गिनना शुरू करना चाहिए. ऐसा करने से एंग्जायटी कम होती है.

सोच में करें बदलाव

भले ही आप किसी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं लेकिन अगर टीम के हारने पर आपको बुरा लग रहा है तो इस बारे में सोचें कि, यह सिर्फ एक खेल है. इससे आपकी सोच बदल जाएगी.

मैच देखने के दौरान उठ जाएं

अगर मैच में कोई मोड़ आ रहा है और आप स्ट्रेस में आ गए हैं तो टीवी के सामने से उठ जाएं. मैच आपके मुताबिक नहीं चल रहा है तो आप मैच बीच में छोड़ दें.

