Kangaroo Care Day: न्यूबोर्न की सेहत और मां के भरोसे के लिए अहम कदम! डॉक्टर से जानें क्यों जरूरी है कंगारू केयर  

International Kangaroo Care Awareness Day 2026: हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश नवजात शिशुओं, खासतौर से समय से पहले जन्मे (Premature) और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल में 'कंगारू केयर' (KMC) की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है...

International Kangaroo Care Awareness Day 2026: हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस या विश्व कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस साल का थीम 'Stillness is Strength' है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं, खासतौर से समय से पहले जन्मे (Premature) और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए “कंगारू मदर केयर” (KMC) के महत्व के बारे में मांओं को जागरूक करना है. इसमें मां नवजात शिशु को अपने सीने से त्वचा से त्वचा (Skin-to-Skin Contact) के जरिए लगाकर रखती हैं. ठीक वैसे, जैसे कंगारू अपने बच्चे को थैली में सुरक्षित रखता है. यही वजह है कि इसे 'कंगारू केयर' कहा जाता है. यह न्यूबोर्न की सेहत और मां के भरोसे के लिए अहम कदम माना जाता है. आइए जानें क्यों जरूरी है कंगारू केयर...

मां के स्पर्श से मिलती है न्यूबोर्न को सुरक्षा

डॉ. आशा सुसावत (सीनियर कंसल्टेंट- ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कोकून हॉस्पिटल, जयपुर) बताती हैं कि किसी भी बच्चे का जन्म प्रेगनेंसी केयर का अंत नहीं, बल्कि न्यूबोर्न के बाहरी दुनिया में खुद को ढालने की शुरुआत होता है. जन्म के बाद के शुरुआती कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं. बच्चा इस दौरान सांस नियंत्रित करना, शरीर का तापमान संतुलित रखना, दूध पीने की क्षमता विकसित करना और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करना शुरू करता है. ऐसे में कंगारू केयर यानी जन्म के तुरंत बाद मां और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क बड़ी भूमिका निभाता है.

कंगारू केयर का मतलब है जन्म के तुरंत बाद न्यूबोर्न को सीधे मां के सीने पर रखना, ताकि बच्चा गर्म रहे, उसकी स्थिति स्थिर बनी रहे और वह सही तरीके से सांस ले सके. यह आपको देखने में भावनात्मक पल लग सकता है, लेकिन चिकित्सकीय रूप से यह न्यूबोर्न की देखभाल का बेहद प्रभावी तरीका माना जाता है.

मां और बच्चे, दोनों के लिए है अहम

कंगारू केयर केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि मां के लिए भी अहम होता है और डॉक्टरों को ज्यादा बात करनी चाहिए. डिलीवरी के बाद मां दर्द, घबराहट, थकान या डर महसूस कर सकती है, खासतौर से उस स्थिति में जब बच्चा प्रीमैच्योर हो या उसका वजन कम हो. ऐसे समय में न्यूबोर्न को मां के करीब रखने से मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है. साथ ही मां का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और शुरुआती ब्रेस्टफीडिंग को भी बढ़ावा मिलता है.

प्रीटर्म बर्थ आज भी एक बड़ी हेल्थकेयर चुनौती बनी हुई है WHO के मुताबिक, साल 2020 में दुनियाभर में करीब 1 करोड़ 34 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ, यानी हर 10 में से लगभग 1 बच्चा प्रीमैच्योर था. इसके अलावा यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 35 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है.

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प्राकृतिक इनक्यूबेटर की तरह काम करता है मां का ब्रेस्ट

मां का शरीर बच्चे को गर्म रखने में मदद करता है, धड़कन न्यूबोर्न को शांत महसूस कराती है और खुशबू बच्चे को सुरक्षा का एहसास देती है. यह ब्रेस्टफीडिंग को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और बच्चे की हार्ट रेट, सांस लेने की प्रक्रिया और शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मददगार है. WHO के मुताबिक, कंगारू मदर केयर कई परिस्थितियों में पारंपरिक न्यूबोर्न केयर का सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है. यह कम वजन वाले बच्चों में बीमारियों और मृत्यु दर के खतरे को कम करने के साथ-साथ ब्रेस्टफीडिंग को बेहतर बनाने में कारगर है.

सोच बदलने की है जरूरत

डॉ. आशा सुसावत कहती हैं कि 'जहां भी चिकित्सकीय रूप से संभव हो, इसे सामान्य डिलीवरी के बाद डिलीवरी रूम और पोस्टनेटल केयर का नियमित हिस्सा बनाया जाना चाहिए. न्यूबोर्न की बेहतर देखभाल केवल मशीनों या मेडिकल उपकरणों से ही संभव है, इस सोच को बदलने की जरूरत है.'

कई बार मां का स्पर्श, उसकी गर्माहट और करीब होना ही बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता देता है. खासतौर से प्रीमैच्योर और कम वजन वाले बच्चों के लिए कंगारू केयर शुरुआती दिनों में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. उनका कहना है कि कंगारू केयर केवल एक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि मां और बच्चे के बीच भरोसे, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव की पहली मजबूत शुरुआत भी है. बताते चलें कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ मां ही कंगारू मदर केयर दे, पिता या दादी-दादा जैसे घर के अन्य सदस्य भी इसे अपना सकते हैं.

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