मैतेई-कुकी संघर्ष के बाद PM मोदी कल करेंगे मणिपुर का पहला दौरा, आधिकारिक तौर पर हो गई पुष्टि
Shukra Gochar Effects: 15 सितंबर से इन 4 राशियों के पास होगा खूब पैसा, शुक्र की कृपा से खुलेंगे तरक्की और सफलता के रास्ते
Delhi High Court और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, छानबीन में जुटी टीम
2000 दिन लगातार योग करके सौरभ बोथरा ने रचा इतिहास, हासिल किया 6वां विश्व रिकॉर्ड
Numerology: इस जन्म तारीख वाली लड़कियों की शादी में आती है मुश्किल, लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है सच्चा पार्टनर
Interesting Facts About Airplane: आपको पता है हवाई जहाज में टेकऑफ व लैंडिंग से पहले क्यों बंद किए जाते हैं टेबल ट्रे?
Pitru Paksha 2025: क्या है पंचबलि श्राद्ध? इसके बिना अधूरा रह जाता है श्राद्ध कर्म, जानें पितरों के तर्पण का सही तरीका
Science News: धरती से दूर मंगल पर बनेगा दूसरा घर! ऐसा क्या है, जिस पर वैज्ञानिक हो रहे हैं उत्साहित
Shardiya Navratri 2025 Date: महाष्टमी और महानवमी कब है? यहां जाने पूजा अनुष्ठान और कन्या पूजन की विधि
Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत के नहाय खाय पर नोनी का साग खाने का है खास नियम, यहां देखें इसकी आसान रेसिपी
लाइफस्टाइल
Interesting Facts About Airplane: आपने भी जरूर देखा होगा कि हवाई जहाज में टेकऑफ और लैंडिंग से पहले टेबल ट्रे को बंद कर दिया जाता है. दरअसल, ऐसा पैसेंजर की सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है.
Interesting Facts About Airplane: हवाई जहाज में टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान कई सारी सावधानियां निभाई जाती हैं. इन्हीं में से एक टेबल ट्रे को बंद करना भी शामिल है. आपने अक्सर देखा होगा कि उड़ान भरने और लैंडिंग करने से ठीक पहले केबिन क्रू हवाई जहाज में मौजूद सभी यात्रियों से अपनी टेबल ट्रे को बंद करने का अनुरोध करते हैं. इस तरह की हर बात को पैसेंजर भी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर टेबल ट्रे को टेकऑफ और लैंडिंग के समय ही क्यों बंद करवाया जाता है. अगर आपके मन में यह सवाल है और इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो चलिए हम आपको इसके पीछे के दिलचस्प कारणों के बारे में बताते हैं.
टेकऑफ और लैंडिंग के समय कई सारी सतर्कता रखी जाती है. दरअसल, इस दौरान, किसी भी अप्रत्याशित घटना या आपात की स्थिति का जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए यह नियम सुरक्षा के लिहाज से फॉलो किया जाता है. यात्रियों की हर सेकंड कीमती होती है और खुली ट्रे की वजह से यात्रियों के फंसने या टकराने से चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है. यही वजह है कि टेबल ट्रे को बंद करना जरूरी होता है.
यह भी पढ़ें- फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल
अगर टेकऑफ या लैंडिंग के समय टेबल ट्रे खुली रहती है, तो अचानक झटके या टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों को चोट लग सकती है. खासकर गोद वाले छोटे बच्चों के लिए यह खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा, वृद्धों को भी खुली ट्रे से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अगर टेबल ट्रे खुली रहेगी, तो यात्री झुके हुए मुद्रा में बैठेंगे और इससे उन्हें चोट लग सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.