Interesting Facts About Airplane: आपको पता है हवाई जहाज में टेकऑफ व लैंडिंग से पहले क्यों बंद किए जाते हैं टेबल ट्रे?

Interesting Facts About Airplane: आपने भी जरूर देखा होगा कि हवाई जहाज में टेकऑफ और लैंडिंग से पहले टेबल ट्रे को बंद कर दिया जाता है. दरअसल, ऐसा पैसेंजर की सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है.

Interesting Facts About Airplane: हवाई जहाज में टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान कई सारी सावधानियां निभाई जाती हैं. इन्हीं में से एक टेबल ट्रे को बंद करना भी शामिल है. आपने अक्सर देखा होगा कि उड़ान भरने और लैंडिंग करने से ठीक पहले केबिन क्रू हवाई जहाज में मौजूद सभी यात्रियों से अपनी टेबल ट्रे को बंद करने का अनुरोध करते हैं. इस तरह की हर बात को पैसेंजर भी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर टेबल ट्रे को टेकऑफ और लैंडिंग के समय ही क्यों बंद करवाया जाता है. अगर आपके मन में यह सवाल है और इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो चलिए हम आपको इसके पीछे के दिलचस्प कारणों के बारे में बताते हैं.

हवाई जहाज में क्यों बंद किए जाते हैं टेबल ट्रे?

टेकऑफ और लैंडिंग के समय कई सारी सतर्कता रखी जाती है. दरअसल, इस दौरान, किसी भी अप्रत्याशित घटना या आपात की स्थिति का जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए यह नियम सुरक्षा के लिहाज से फॉलो किया जाता है. यात्रियों की हर सेकंड कीमती होती है और खुली ट्रे की वजह से यात्रियों के फंसने या टकराने से चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है. यही वजह है कि टेबल ट्रे को बंद करना जरूरी होता है.

हवाई जहाज में टेबल ट्रे खुली रहेगी तो क्या होगा?

अगर टेकऑफ या लैंडिंग के समय टेबल ट्रे खुली रहती है, तो अचानक झटके या टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों को चोट लग सकती है. खासकर गोद वाले छोटे बच्चों के लिए यह खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा, वृद्धों को भी खुली ट्रे से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अगर टेबल ट्रे खुली रहेगी, तो यात्री झुके हुए मुद्रा में बैठेंगे और इससे उन्हें चोट लग सकती है.

