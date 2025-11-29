Instant Stress Relief: क्या है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज? जानें तनाव दूर भगाने का ये आसान तरीका

Instant Stress Relief Techniques: घर-ऑफिस की बढ़ती जिम्मेदारी, भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली के कारण इन दिनों लोगों में तनाव की समस्या बढ़ रही है. आज हम आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने से तनाव की समस्या कम हो सकती है.

Instant Stress Relief Techniques: घर-ऑफिस की बढ़ती जिम्मेदारी, भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली के कारण इन दिनों लोगों में तनाव की समस्या बढ़ रही है. आमतौर पर लोग तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, इसकी वजह से आपको एंग्जायटी, पैनिक अटैक या फिर डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए. तनाव को दूर करने के लिए आमतौर पर लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने से तनाव की समस्या कम हो सकती है.

बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तनाव होगा कम

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, इसके लिए सबसे पहले आपको 4 सेकंड तक धीरे-धीरे गहरी सांस लेनी है और फिर 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोककर रखना है. इसके बाद आखिर में 4 सेकंड तक ही आपको अपनी सांस छोड़नी है. यह बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का तरीका है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर रोज बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से खुद-ब-खुद ही पॉजिटिव असर महसूस होने लगेगा.

मेंटल हेल्थ होगा ठीक

इस एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकती है. अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद ले सकते हैं. बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कुछ ही मिनटों के अंदर आपका सारा का सारा तनाव रिलीज हो जाएगा. बता दें कि आप सुबह उठते ही या फिर रात में सोते समय बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं.

इन बातों का ध्यान रखें

ध्यान रखना है कि आपका सारा फोकस आपकी सांस पर हो. सांस लेते समय या फिर सांस रोकते समय या फिर सांस छोड़ते समय पूरे टाइम ध्यान सिर्फ सांसों पर रखें. अगर आप रेगुलर बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो तनाव से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है. बताते चलें कि स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए.

