Tunisha Sharma के बाद Instagram मॉडल ने किया सुसाइड, जानें क्यों सर्दियों में बढ़ता डिप्रेशन और सुसाइड रेट, पहचानें लक्षण

Winter Sucide Rate High: जानें क्यों सर्दियों में बढ़ता डिप्रेशन और सुसाइड रेट, पहचानें लक्षण

डीएनए हिंदीः एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा (Actress Tunisha Sharma) के बाद अब इंस्टाग्राम मॉडल लीना नागवंशी (Instagram Model Leena Nagwanshi) के सुसाइड (Sucide) ने सभी को हैरान कर दिया है. बेहद कम उम्र में सुसाइड की बढ़ रही घटनाएं चेतावनी हैं. हाल ही में एक दस साल के बच्चे तक ने सुसाई कर लिया था. सर्दियों में डिप्रेशन के बढ़ने (Depression in Winter) से ऐसा ज्यादा होता है. इसलिए अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है या लंबे समय से स्ट्रेस में है तो उस पर ध्यान दें और उसकी हरकतों से आप पकड़ सकते हैं कि उसके मन में सुसाइड के विचार (Suicidal Thoughts) चल रहे हैं.

ये 7 लक्षण बताते हैं मानसिक दबाव अब डिप्रेशन में बदल रहा है

आखिर सर्दियों में जब मौसम कुछ को बेहद रोमांटिक लगता है तो कुछ के लिए ये अपनी जान लेने वाला क्यों बनने लगता है. इसके पीछे एक नहीं वैसे तो कई वजहें होती हैं लेकिन कुछ हर्मोंस भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं. तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह और डिप्रेशन के कारण और लक्षण को बारे में विस्तार से बताएं.

डिप्रेशन ही नहीं कई और कारण भी हैं सुसाइड के जिम्मेदार, इन बातों का रखें खयाल

सर्दी में क्यों बढ़ जाता है डिप्रेशन-Why does depression increase in winter?

सर्दियों में डिप्रेशन बढ़ने का कारण मौसम से जुड़ा होता है. क्योंकि सूरज की रोशनी की टाइमिंग घटती है और इससे ब्रेन में सेरेटोनिन हॉर्मोन का सीक्रेशन प्रभावित होता है. यह एक मूड लाइटनिंग हॉर्मोन होता है जिसे हैपी हॉर्मोन के नाम से भी जाना जाता है. यह ब्रेन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है. जो मूड को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है. सर्दियों में इसका स्तर कम होने से मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ता है जिसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. इसे आप रोज एक्सरसाइज और सूरज की रोशनी में बैठने से कंट्रोल किया जाता है.

थकान भी है डिप्रेशन की वजह- Fatigue is also the cause of depression

सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है. इस समय आपको थकान ज्यादा होने लगती है. स्लीप हॉर्मोन का सीधा रिश्ता रोशनी और अंधेरे से होता है. सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है जिसके कारण दिमाग मेलैटोनिन बनाने लगता है. जिसके कारण नींद बढ़ जाती है. और आप थका.थका महसूस करते हैं. जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं.

पांच साल के बच्चों को भी होता है डिप्रेशन, जानिए कारण

डिप्रेशन के लक्षण -Depression Symptoms

अपने पसंद का काम करने का भी मन नहीं करता. आपको आलस बहुत आएगा. हर वक्त आप थका हुआ फिल करेंगे. इस दौरान आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी. आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी. कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने का मन आपको ज्यादा होगा. इस दौरान आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी. आप हर चीज के लिए खुद को दोषी मानेंगे. बार-बार मन में सुसाइड करने का विचार आएगा.

Good News: सुसाइड का ख्याल आते ही चलेगा पता, बायोसेंसर डेटा दिमाग को पढ़कर करेगा अलर्ट



डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें? -What to do to avoid Depression

सर्दी में आप ज्यादा समय सूरज की रोशनी में अधिकतर बैठे. नेचुरल लाइट आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

अपना एक शेड्यूल बनाएं, सोने और जागने का समय तय कर लें.

डिप्रेशन के दौरान नेगेटिव विचारों से बचने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें.

कोशिश करें की अपने मन का ज्यादा से ज्यादा काम करें.

हफ्ते में कम से कम एक दिन पार्क जरूर जाएं. या फिर किसी ऐसी जगह घूमने जाएं जहां जाना आपको अच्छा लगता है.

नेगेटिव विचारों को दूरीं बना कर रखें.

डिप्रेशन पर कंट्रोल न कर पाने का पर आप सायकाइट्रिस्ट से एक बार जरूर मिलें. इस कंडिशन में हॉर्मोनल सीक्रेशन को बैलंस करने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है.

ग्लोबल इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य, WHO की चेतावनी

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर