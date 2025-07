लाइफस्टाइल

इंदौर को 8वीं बार मिला स्वच्छ शहर का ताज, जानें कौन हैं सिटी की तस्वीर बदलने वाला असली हीरो और किसे मिला दूसरा नंबर?

Indore gets crown of cleanliness for the 8th time इंदौर को 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर होने का ताज मिला है. वहीं दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है ये जानने के साथ चलिए ये भी जानें कि इंदौर को क्लिन करने वाला सुपर हीरो है कौन?

देश में सबसे साफ शहर का ताज फिर इंदौर के नाम

TRENDING NOW