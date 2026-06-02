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भारत के 7 होलसेल किचन हाउसहोल्ड मार्केट, बिजनेस का है ये धांसू आइडिया, यहां से 80 का माल लेकर 299 में बेचते हैं दुकानदार 

भारत के 7 बड़े होलसेल बाजारों में बर्तन, किचन एपलाइंसेस, स्टोरेज कंटेनर और रोजमर्रा के घरेलू सामान बेहद सस्ते दामों पर मिलते हैं. यही वजह है कि कई दुकानदार और छोटे कारोबारी यहां से माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 06:33 AM IST

भारत के 7 होलसेल किचन हाउसहोल्ड मार्केट, बिजनेस का है ये धांसू आइडिया, यहां से 80 का माल लेकर 299 में बेचते हैं दुकानदार 

Where can you find the cheapest kitchen and household items? (Photo AI)

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रसोई में रखी छोटी-छोटी चीजें अक्सर बिना सोचे खरीद ली जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही चॉपर, स्टोरेज बॉक्स या जुगाड़ आइटम असल में कितने में आते हैं. देश के कुछ बड़े होलसेल बाजार ऐसे हैं जहां यही प्रोडक्ट बेहद सस्ते में मिलते हैं और फिर रिटेल में कई गुना दाम पर बिकते हैं. यही वजह है कि किचन प्रोडक्ट्स आज सबसे तेजी से बिकने वाली कैटेगरी बन चुके हैं और हर घर में इनकी मौजूदगी लगभग तय है.

सदर बाजार दिल्ली और इसके आसपास का नेटवर्क

दिल्ली का सदर बाजार किचन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हब माना जाता है जहां चॉपर, प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स, मसाला कंटेनर और छोटे जुगाड़ आइटम ₹20 से ₹150 तक में मिल जाते हैं और यही प्रोडक्ट शहर के अलग-अलग हिस्सों में ₹100 से ₹300 तक बिकते हैं. यहां की खासियत है कि हर दिन नया और ट्रेंडिंग सामान आ जाता है जिससे दुकानदारों को तेजी से बिकने वाला स्टॉक मिलता रहता है और यही जगह छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सोर्स बनी हुई है.

क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई और लोकल सप्लाई चेन

मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट किचन और होम यूटिलिटी आइटम्स के लिए जाना जाता है जहां इंपोर्टेड और लोकल दोनों तरह का सामान मिलता है. यहां ₹50 से ₹200 के बीच मिलने वाले प्रोडक्ट्स बाद में मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई गुना दाम पर दिखाई देते हैं. इस मार्केट की खास बात यह है कि यहां छोटे दुकानदार कम मात्रा में भी खरीद सकते हैं जिससे नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह जगह आसान एंट्री पॉइंट बन जाती है.

चिकपेट मार्केट बेंगलुरु का बढ़ता कारोबार

बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट दक्षिण भारत में किचन प्रोडक्ट्स के बड़े होलसेल हब के रूप में उभरा है जहां स्टील बर्तन, प्लास्टिक बॉक्स और मल्टीफंक्शनल चॉपर जैसे आइटम ₹30 से ₹180 में मिल जाते हैं. यहां की सप्लाई चेन तेज है और ऑनलाइन सेलर्स भी बड़ी मात्रा में यहीं से माल उठाते हैं क्योंकि यहां डिजाइन और उपयोगिता दोनों पर फोकस किया जाता है.

जॉर्ज टाउन चेन्नई और मैन्युफैक्चरिंग कनेक्शन

चेन्नई का जॉर्ज टाउन इलाका किचन प्रोडक्ट्स के थोक व्यापार का अहम केंद्र है जहां कई छोटे मैन्युफैक्चरर सीधे दुकानदारों को सप्लाई करते हैं. यहां ₹40 से ₹200 के बीच मिलने वाले प्रोडक्ट्स बाद में ब्रांडिंग के साथ महंगे दाम पर बेचे जाते हैं और खासकर मल्टीयूज जुगाड़ आइटम्स यहां तेजी से बिकते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत को आसान बनाते हैं.

बड़ा बाजार कोलकाता और ईस्ट इंडिया सप्लाई

कोलकाता का बड़ा बाजार लंबे समय से थोक व्यापार का केंद्र रहा है और यहां किचन आइटम्स की कीमत ₹30 से ₹150 के बीच रहती है. यहां से पूर्वी भारत के कई शहरों में सप्लाई होती है और bulk खरीद पर कीमत और कम हो जाती है जिससे छोटे दुकानदारों को बेहतर मार्जिन मिलता है और बाजार में लगातार सस्ता सामान बना रहता है.

सूरत का उभरता किचन प्रोडक्ट सेगमेंट

सूरत को आमतौर पर टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है लेकिन यहां किचन प्रोडक्ट्स का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है जहां प्लास्टिक और स्टील के प्रोडक्ट ₹25 से ₹120 के बीच मिल जाते हैं. यहां की खासियत है कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन जिससे नए डिजाइन जल्दी बाजार में आ जाते हैं और यही वजह है कि सस्ते और ट्रेंडी किचन आइटम्स की सप्लाई लगातार बनी रहती है.

हैदराबाद बेगम बाजार और साउथ का ट्रेड हब

हैदराबाद का बेगम बाजार दक्षिण भारत का एक बड़ा होलसेल सेंटर है जहां किचन से जुड़े लगभग हर तरह के प्रोडक्ट ₹30 से ₹200 तक मिल जाते हैं. यहां से आसपास के राज्यों में भारी मात्रा में सप्लाई होती है और खासकर छोटे शहरों के दुकानदार इस मार्केट पर निर्भर रहते हैं क्योंकि यहां कम कीमत में विविधता मिलती है.

ये चीजें जो इस बाजार को समझाती हैं

किचन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जरूरत और आकर्षण दोनों को एक साथ पकड़ते हैं, यानी कोई भी नया जुगाड़ आइटम दिखते ही लोग उसे बिना ज्यादा सोचे खरीद लेते हैं. यही impulse buying इस पूरे कारोबार की असली ताकत है जहां ₹80 का प्रोडक्ट ₹299 में भी आसानी से बिक जाता है क्योंकि वह रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने का वादा करता है और हर घर में ऐसे कम से कम पांच आइटम जरूर मिल जाते हैं जो इसी तरीके से खरीदे गए होते हैं.

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