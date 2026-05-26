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भारत में बढ़ रही ‘खतरनाक रातें’: AC-कूलर के बाद भी नहीं ठंडा हो रहा शरीर, अब रात की गर्मी बन रही नई मुसीबत

दिन की झुलसा देने वाली गर्मी से लोग किसी तरह बच भी जाएं, लेकिन अब भारत में रातें भी राहत नहीं दे रहीं. हालात ऐसे हो गए हैं कि देर रात तक पंखा, कूलर या AC चलाने के बाद भी शरीर को ठंडक महसूस नहीं हो रही. सुबह उठते ही थकान, सिर भारी रहना और नींद पूरी न होने जैसी शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 08:55 AM IST

भारत में बढ़ रही ‘खतरनाक रातें’: AC-कूलर के बाद भी नहीं ठंडा हो रहा शरीर, अब रात की गर्मी बन रही नई मुसीबत

Due to this reason, nights are getting hotter in cities. (Photo AI)

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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि “खतरनाक रातों” का दौर है, जहां तापमान रात में भी सामान्य से बहुत ज्यादा बना रहता है. इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, बल्कि लोगों की कमाई, काम करने की क्षमता और बिजली बिल तक पर पड़ रहा है.

रात की गर्मी क्यों बन रही है बड़ा खतरा

आमतौर पर रात को तापमान गिरने से शरीर को आराम मिल जाता है. लेकिन अब कई शहरों में रात का तापमान भी 30 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ है. इससे शरीर को खुद को “कूल डाउन” करने का मौका नहीं मिल रहा.

डॉक्टरों के मुताबिक, जब शरीर लंबे समय तक गर्म रहता है तो हार्ट रेट बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन होता है और नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है. यही वजह है कि लोग सुबह उठकर भी फ्रेश महसूस नहीं कर रहे. खासकर बुजुर्गों, बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मरीजों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है.


अगर बॉडी कूल न हो पाए तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं

  1. डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है.
  2. हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.
  3. ज्यादा पसीना आने से कमजोरी और चक्कर महसूस हो सकते हैं.
  4. शरीर का तापमान लगातार बढ़ने पर हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है.
  5. फोकस और याददाश्त पर असर पड़ सकता है.
  6. चिड़चिड़ापन, तनाव और मूड स्विंग बढ़ सकते हैं.
  7. डायबिटीज, बीपी और हार्ट मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है.
  8. इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिससे जल्दी बीमार पड़ने का खतरा रहता है.
  9. मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन हो सकती है.
  10. लंबे समय तक ऐसा होने पर शरीर की रिकवरी क्षमता प्रभावित हो सकती है.

सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है

इस बदलती गर्मी का सबसे ज्यादा दबाव मिडिल क्लास परिवारों पर दिख रहा है. कई घरों में रातभर AC चलाना मजबूरी बन गया है, लेकिन इसके साथ बिजली बिल का डर भी बढ़ गया है. जो लोग AC नहीं चला सकते, उनकी नींद और सेहत दोनों प्रभावित हो रही हैं.

एक नया संकट यह भी है कि खराब नींद अब लोगों की ऑफिस परफॉर्मेंस और मानसिक स्थिति पर असर डाल रही है. लगातार नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन, तनाव और फोकस की समस्या बढ़ रही है. यानी यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और हेल्थ क्राइसिस बनती जा रही है.

सीमेंट के शहर बना रहे हैं रातों को और गर्म

विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरों में तेजी से बढ़ता कंक्रीट, कम होते पेड़ और लगातार चलती गाड़ियां रात की गर्मी बढ़ाने की बड़ी वजह हैं. इसे “अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” कहा जाता है, जहां शहर दिनभर की गर्मी को रात में भी छोड़ते रहते हैं.

दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना और कई बड़े शहरों में यह असर ज्यादा दिख रहा है. छोटे घरों और घनी आबादी वाले इलाकों में तो स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि वहां हवा का प्रवाह भी कम रहता है.

ये बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

रात में शरीर का तापमान कम न होना सिर्फ असहजता नहीं, बल्कि धीरे-धीरे शरीर पर दबाव बढ़ाने वाली स्थिति है. कई स्टडीज में यह सामने आया है कि लगातार गर्म रातें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और मानसिक थकान के जोखिम को बढ़ा सकती हैं.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग दिन की गर्मी से तो बचाव करते हैं, लेकिन रात की गर्मी को गंभीरता से नहीं लेते. यही वजह है कि “साइलेंट हीट स्ट्रेस” तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें शरीर धीरे-धीरे थकता जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता.

कैसे बच सकते हैं रात की इस गर्मी से?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने से पहले शरीर को हाइड्रेट रखें, कमरे में हवा का क्रॉस वेंटिलेशन बनाएं और बहुत ज्यादा ठंडे तापमान पर AC चलाने से बचें. हल्के सूती कपड़े पहनना और देर रात भारी खाना न खाना भी मदद कर सकता है.

अगर रात में लगातार बेचैनी, तेज धड़कन या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो, तो इसे सामान्य गर्मी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. भारत में बढ़ती ये “खतरनाक रातें” अब सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं रहीं. यह आने वाले समय की ऐसी चेतावनी हैं, जो बता रही हैं कि गर्मी अब सिर्फ दिन की समस्या नहीं रही, बल्कि हमारी नींद, सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला कर रही है.

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