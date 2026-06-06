भारत की एकमात्र नदी जिसे देवी नहीं बल्कि देवता कहा जाता है, 'फादर ऑफ रिवर' के नाम से है मशहूर

भारत में नदियों को सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक माना जाता है. गंगा मां, यमुना मैया और नर्मदा माता जैसे नाम लगभग हर भारतीय ने सुने हैं.

मां नहीं, देवता है ये नदी, लोग नहीं जानते इसका राज (फोटो एआई

क्या आप जानते हैं कि इसी देश में एक ऐसी नदी भी है जिसे परंपरागत रूप से देवी नहीं बल्कि देवता माना जाता है? दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक ऐसा इतिहास और सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

आखिर कौन-सी है भारत की 'पुरुष नदी'?

भारत की अधिकांश नदियों को स्त्री स्वरूप में देखा जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र इस परंपरा का सबसे बड़ा अपवाद है. इसका नाम ही इसकी अलग पहचान बताता है. संस्कृत में 'ब्रह्मपुत्र' का अर्थ है 'ब्रह्मा का पुत्र'. यही वजह है कि इसे अन्य नदियों की तरह देवी या माता नहीं, बल्कि पुरुष शक्ति और देवत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. भारतीय लोककथाओं और उत्तर-पूर्व की सांस्कृतिक परंपराओं में इसकी यही पहचान पीढ़ियों से बनी हुई है.

इसकी अनोखी पहचान का राज

ब्रह्मपुत्र का नाम केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. जहां अधिकांश नदियां मातृत्व, पोषण और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र को शक्ति, साहस और पुरुषार्थ से जोड़ा जाता है. यही कारण है कि यह नदी भारतीय संस्कृति में एक अलग स्थान रखती है. यह तथ्य भारतीय नदी सभ्यता की विविधता को भी दर्शाता है, जहां प्रकृति को अलग-अलग रूपों में सम्मान दिया जाता है.

तिब्बत से असम तक, कई नामों के साथ बहती है यह नदी

ब्रह्मपुत्र की यात्रा भी उतनी ही रोचक है जितनी इसकी पहचान. यह नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहती है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे सियांग कहा जाता है. आगे असम पहुंचते-पहुंचते यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है.

विशाल जलराशि, चौड़े किनारे और तेज प्रवाह के कारण इसे एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिना जाता है. यही वजह है कि उत्तर-पूर्व भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवनधारा भी इसी नदी के इर्द-गिर्द विकसित हुई है.

लोककथाओं में क्यों जुड़ा है ब्रह्मा से इसका संबंध?

ब्रह्मपुत्र को लेकर कई लोककथाएं और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार इसका संबंध सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से माना जाता है, जिससे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा.

कुछ स्थानीय कथाओं में इसे वीरता और शक्ति का प्रतीक बताया गया है. असम और उत्तर-पूर्व के कई क्षेत्रों में लोग इस नदी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और इसे केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखते हैं. यही धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव इसे देश की अन्य नदियों से अलग पहचान देता है.

करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है यह नदी

ब्रह्मपुत्र का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है. यह नदी लाखों लोगों को पानी उपलब्ध कराती है, कृषि को सहारा देती है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. असम की उपजाऊ भूमि, वहां की खेती और समृद्ध जैव विविधता का बड़ा हिस्सा इसी नदी पर निर्भर है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व भारत की जीवनरेखा है. इसके बिना क्षेत्र की कृषि, व्यापार और पर्यावरणीय संतुलन की कल्पना करना मुश्किल है.

क्यों खास है ब्रह्मपुत्र की पहचान?

भारत में नदियों के प्रति अलग-अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र को पुरुष शक्ति या देवता के रूप में देखने की परंपरा इसे विशिष्ट बनाती है.

यह नदी हमें यह भी सिखाती है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को केवल एक रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसकी विविध अभिव्यक्तियों को सम्मान दिया गया है. शायद यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र आज भी रहस्य, आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम मानी जाती है.

ब्रह्मपुत्र केवल भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक नहीं है, बल्कि अपनी अनोखी धार्मिक पहचान के कारण भी विशेष महत्व रखती है. जहां अधिकांश नदियों को माता कहा जाता है, वहीं ब्रह्मपुत्र को देवता का दर्जा देने की परंपरा इसे भारतीय सभ्यता की सबसे दिलचस्प सांस्कृतिक विरासतों में शामिल करती है. यही अनोखापन इसे देश की सबसे रहस्यमयी और पूजनीय नदियों में से एक बनाता है.

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