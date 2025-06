लाइफस्टाइल

Khooni Nadi: भारत की इकलौती लाल नदी जहां पानी की जगह बहता है खून, देखें चौंकाने वाला VIDEO

Mysteries are associated with the red river: भारत में एक नदी इस समय चर्चा में है, जिसमें खून की धारा बहती है. एक शख्स ने इस नदी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें नदी का पानी लाल रंग का दिखाई दे रहा है. साथ ही नदी के किनारे मौजूद चट्टान पर खून की लाल धारा भी दिखाई दी. आइए स नदी की पूरी हकीकत जानें.